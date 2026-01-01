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-10 %
Godox FT-DS400II лампа импульсная для DS400II

Godox FT-DS400II лампа импульсная для DS400II

Godox
Артикул: DAN-4217

Лампа импульсная Godox FT-DS400II для вспышки DS400II.

Импульсная лампа мощностью 400 Вт для вспышки DS400II.

Описание

Godox FT-DS400II лампа импульсная для DS400II

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