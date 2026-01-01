Godox FT-DS400II лампа импульсная для DS400II

Лампа галогенная FST ML-150W. Мощность 150 Вт. Цоколь E27.
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Лампа импульсная Godox FT-DS400II для вспышки DS400II.
Импульсная лампа мощностью 400 Вт для вспышки DS400II.
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Лампа галогенная FST ML-150W. Мощность 150 Вт. Цоколь E27.
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Лампа импульсная Godox FT-GS200II для вспышки GS200II.
Импульсная лампа мощностью 200 Вт для вспышки GS200II.