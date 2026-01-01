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Godox FT-DP300II лампа импульсная для DP300II

Godox FT-DP300II лампа импульсная для DP300II

Godox
Артикул: DAN-4213

Лампа импульсная Godox FT-DP300II для DP300II.

Импульсная лампа мощностью 300 Вт для вспышки DP300II.

Описание

Godox FT-DP300II лампа импульсная для DP300II

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