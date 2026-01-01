Fotokvant NVF-9285 110V, G 6,35 лампа диммируемая светодиодная холодного света

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-9285 - лампа диммируемая светодиодная холодного света.
Лампа оснащена рядами сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Она имеет цоколь G6,35. Сопоставимая по мощности с галогенной лампой 75 Вт. Цветовая температура - 2700 К.
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