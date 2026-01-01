images
images
images
Fotokvant NVF-9285 110V, G 6,35 лампа диммируемая светодиодная холодного света
Fotokvant NVF-9285 110V, G 6,35 лампа диммируемая светодиодная холодного света
Fotokvant NVF-9285 110V, G 6,35 лампа диммируемая светодиодная холодного света

Fotokvant NVF-9285 110V, G 6,35 лампа диммируемая светодиодная холодного света

Fotokvant
Артикул: NVF-9285

Fotokvant NVF-9285 - лампа диммируемая светодиодная холодного света.

Лампа оснащена рядами сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Она имеет цоколь G6,35. Сопоставимая по мощности с галогенной лампой 75 Вт. Цветовая температура - 2700 К.

Описание

Fotokvant NVF-9285 110V, G 6,35 лампа диммируемая светодиодная холодного света

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем
Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.