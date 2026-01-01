Falcon Eyes RTS10-4552 импульсная лампа для Sprinter LED 200/300

Характеристики:
- Цветовая температура - 5500K±200К.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Лампа импульсная RTS10−4552 (Sprinter LED 200/300) с максимальной энергией импульса 300 Дж (мощность 300 Вт·с) для студийных вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 200BW / Falcon Eyes Sprinter LED 300BW.
Характеристики:
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Фон Grifon Roll Up зелёный хромакей, размер - 155х205 см. Быстрораскладной фон, цвет - зеленый (хромакей). Фон изготовлен из ткани оксфорд (оxford) и имеет матовую поверхность. Размер - 155х205 см.