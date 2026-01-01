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Falcon Eyes RTS10-4552 импульсная лампа для Sprinter LED 200/300

Falcon Eyes RTS10-4552 импульсная лампа для Sprinter LED 200/300

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8708

Лампа импульсная RTS10−4552 (Sprinter LED 200/300) с максимальной энергией импульса 300 Дж (мощность 300 Вт·с) для студийных вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 200BW / Falcon Eyes Sprinter LED 300BW.


Описание

Характеристики:

  • Цветовая температура - 5500K±200К.

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Наличие
более 10 шт

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15 130 ₽
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