Falcon Eyes RTB-0636-120L-SS (SS-110B/SS-110BF) лампа импульсная

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Импульсная лампа Falcon Eyes RTB-0636-120L-SS (SS-110B/SS-110BF).
Импульсная лампа для студийной вспышки SS-110B/SS-110BF. Внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Для замены, рекомендуем обратится к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.
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