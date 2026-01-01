images
-10 %
Falcon Eyes RTB-0636-120L-SS (SS-110B/SS-110BF) лампа импульсная

Falcon Eyes RTB-0636-120L-SS (SS-110B/SS-110BF) лампа импульсная

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8930

Импульсная лампа Falcon Eyes RTB-0636-120L-SS (SS-110B/SS-110BF).

Импульсная лампа для студийной вспышки SS-110B/SS-110BF. Внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Для замены, рекомендуем обратится к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.

Описание

Falcon Eyes RTB-0636-120L-SS (SS-110B/SS-110BF) лампа импульсная

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Основы съемки замедленного видео
Основы съемки замедленного видео
Уокер Эванс и острая социальная фотография середины ХХ столетия
Уокер Эванс и острая социальная фотография середины ХХ столетия
Как восстановить и улучшить старые фото своими руками – ключевые действия для новичков
Как восстановить и улучшить старые фото своими руками – ключевые действия для новичков
9 мая
9 мая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.