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Falcon Eyes ML-75/G 6,35 галогенная лампа пилотного света для серии SS
Falcon Eyes ML-75/G 6,35 галогенная лампа пилотного света для серии SS

Falcon Eyes ML-75/G 6,35 галогенная лампа пилотного света для серии SS

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6491

Falcon Eyes ML-75/G 6,35 – галогенная лампа пилотного света ML-75 с цоколем G6,35 предназначена для установки в компактные моноблоки серии SS (DG, BJ) и SL. Мощность лампы 75 Вт.

Описание

Falcon Eyes ML-75/G 6,35 галогенная лампа пилотного света для серии SS

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