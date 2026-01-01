Falcon Eyes ML-75/G 6,35 галогенная лампа пилотного света для серии SS

Лампа импульсная Godox FT-E250 для вспышки E250.
Импульсная лампа мощностью 250 Вт для вспышки E250.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes ML-75/G 6,35 – галогенная лампа пилотного света ML-75 с цоколем G6,35 предназначена для установки в компактные моноблоки серии SS (DG, BJ) и SL. Мощность лампы 75 Вт.
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Лампа импульсная Godox FT-E250 для вспышки E250.
Импульсная лампа мощностью 250 Вт для вспышки E250.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см. Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.
Высокий, компактный и легкий комплект Falcon Eyes Travel Line 3600 для камер с объективами, весом до 4 кг.
Трехсекционный штатив высотой 61-170 см, съемная видеоголова, вес 1,44 кг, чехол в комплекте.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Лампа импульсная Godox FT-E300 для вспышки E300.
Импульсная лампа мощностью 300 Вт для вспышки E300.