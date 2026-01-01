Falcon Eyes GC-65100UV защитный колпак для HL/QL/DS прозрачный

Артикул: NVF-6459

Falcon Eyes GC-65100UV – защитный колпак из жаропрочного стекла с ультрафиолетовым покрытием для галогенных осветителей серии HL, QL и DS. Предохраняет лампу от механического повреждения при замене насадок. Ультрафиолетовое покрытие блокирует нежелательное излучение лампы в UV-диапазоне.