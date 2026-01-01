Falcon Eyes GC-65100UV защитный колпак для HL/QL/DS прозрачный

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes GC-65100UV – защитный колпак из жаропрочного стекла с ультрафиолетовым покрытием для галогенных осветителей серии HL, QL и DS. Предохраняет лампу от механического повреждения при замене насадок. Ультрафиолетовое покрытие блокирует нежелательное излучение лампы в UV-диапазоне.
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