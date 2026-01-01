Colorama Lagoon 527 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (27124) – защитный пластиковый колпак MK-II, для студийных приборов импульсного света Elinchrom. Колпак имеет специально разработанные отверстия, позволяющие увидеть, установлены ли лампы в моноблоке, не снимая его с прибора.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Colorama Lagoon 527 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Fotokvant CAP-77-Sony - крышка для объектива диаметром 77 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Лампа галогенная FST ML-150W. Мощность 150 Вт. Цоколь E27.