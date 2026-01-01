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Elinchrom (27124) защитный пластиковый колпак MK-II

Elinchrom (27124) защитный пластиковый колпак MK-II

Elinchrom
Артикул: NVF-7871

Elinchrom (27124) – защитный пластиковый колпак MK-II, для студийных приборов импульсного света Elinchrom. Колпак имеет специально разработанные отверстия, позволяющие увидеть, установлены ли лампы в моноблоке, не снимая его с прибора. 

Описание

Elinchrom (27124) защитный пластиковый колпак MK-II

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