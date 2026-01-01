Bowens BW-3457 лампа люминесцентная 5600К 30Вт Е27 для Streamlite

Артикул: PSL-072

Лампы Bowens – сбалансированные лампы дневного света 5600K (± 300K). С их помощью уменьшается время, затрачиваемое на корректировку баланса белого для устранения синих или зеленых оттенков, обычно свойственных люминесцентному освещению. Рассчитаны на 7000 часов работы, образуют холодный, мягкий и равномерный световой поток.