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Bowens BW-3457 лампа люминесцентная 5600К 30Вт Е27 для Streamlite

Bowens BW-3457 лампа люминесцентная 5600К 30Вт Е27 для Streamlite

Bowens
Артикул: PSL-072

Лампы Bowens – сбалансированные лампы дневного света 5600K (± 300K). С их помощью уменьшается время, затрачиваемое на корректировку баланса белого для устранения синих или зеленых оттенков, обычно свойственных люминесцентному освещению. Рассчитаны на 7000 часов работы, образуют холодный, мягкий и равномерный световой поток.

Описание

Люминесцентная лампа Bowens 30 Вт 240 В Е27 для Streamlite.  

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