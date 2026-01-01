Bowens BW-3457 лампа люминесцентная 5600К 30Вт Е27 для Streamlite

Люминесцентная лампа Bowens 30 Вт 240 В Е27 для Streamlite.
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Малая Семеновская 3с6
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Лампы Bowens – сбалансированные лампы дневного света 5600K (± 300K). С их помощью уменьшается время, затрачиваемое на корректировку баланса белого для устранения синих или зеленых оттенков, обычно свойственных люминесцентному освещению. Рассчитаны на 7000 часов работы, образуют холодный, мягкий и равномерный световой поток.
Люминесцентная лампа Bowens 30 Вт 240 В Е27 для Streamlite.
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