Bowens BW-3019 импульсная лампа для генераторной головы QUADX 3000

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens BW-3019 – лампа-вспышка без ультрафиолетового покрытия. Предназначена для генераторных голов QUADX HEAD и моноблоков. Трехэлектродная конструкция импульсной лампы позволяет предельно сократить длительность импульса в широком диапазоне мощностей.
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