Rekam Mini-Light Ultra M-250 Umbrella 90 Kombi Kit комплект осветительного оборудования

Основу комплекта составляют два компактных импульсных осветителя-моноблока с возможностью плавной регулировки мощности до 250 Дж. Для регулировки светового потока моноблок имеет встроенные двухлепестковые шторки. При транспортировке и хранении шторки служат защитой лампового узла.
В комплект входят два комбинированных зонта диаметром 92 см, работающие как на просвет, так и на отражение.
Синхронизация с камерой осуществляется при помощи включенного в поставку синхрокабеля или по световому сигналу. Есть возможность синхронизировать моноблоки с фотокамерами по втрому и третьему импульсам.
Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке.
Характеристики:
- мощность осветителя в Вт - до 50 Вт
- мощность осветителя в Дж - до 250 Дж
- тип источника света - импульсный
- тип крепления (байонет) - Rekam
- наличие регулировки мощности - да