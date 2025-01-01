Rekam Mini-Light Ultra M-250 SB Kit комплект импульсного света

Описание

Комплект основан на двух компактных импульсных осветителях мощностью 250 Дж каждый. Осветители являются логическим развитием импульсного осветителя Rekam Mini-Light Ultra M-150. В комплект также входят два софтбокса размером 40х40 см, позволяющие создать мягкий заполняющий свет. Благодаря оригинальной конструкции сборка софтбоксов не требует особых усилий и занимает совсем немного времени.

Синхронизация с зеркальными и беззеркальными фотокамерами осуществляется с помощью синхрокабеля, который включен в поставку, или по световому потоку. Есть возможность синхронизировать моноблоки даже с любительскими фотокамерами по второму и третьему импульсам.

Корпус моноблока металлический, имеет встроенные двухлепестковые шторки для регулировки направления света и защиты лампового узла при транспортировке и хранении. Осветители снабжены регулируемым пилотным галогенным светом мощностью до 50 Вт. Для установки осветительного оборудования в комплект включены две прочные стойки с максимальной высотой 218 см.