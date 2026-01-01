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Rekam Master Pro 600 UM Kit комплект импульсного света

Rekam Master Pro 600 UM Kit комплект импульсного света

Rekam
Артикул: NVF-650

Rekam Master Pro 600 UM Kit – комплект импульсного света на основе двух осветителей суммарной мощностью до 1200 Дж. Осветители серии Master Pro оснащены удобной цифровой панелью управления на моноблоке.

Подходит для для рекламной и портретной съемки.

Описание

Микропроцессор в осветителях серии Master Pro дает возможность делать снимки со стабильной цветовой температурой, и измеряемой мощностью источника освещения, с шагом регулировки 0,1 ступени. Комплектуется дополнительно радиоресивером, который легко устанавливается в специальный слот на задней панели. Работая на частоте 2,4 ГГц, радиоресивер обеспечивает высокую скорость синхронизации.  

Комплектация

  • Импульсный осветитель Master Pro 600 Дж – 2 шт.
  • Универсальный рефлектор – 2 шт.
  • Пятисекционный штатив 78-300 см с воздушным амортизатором – 2 шт.
  • Адаптер AU-1 – 2 шт.
  • Зонт 100 см, комбинированный (просвет/отражение) – 2 шт.
  • Сумка на колесах для комплекта осветительного оборудования 90х26х28 см – 1 шт.

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