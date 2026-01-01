Rekam Master Pro 1000 UM Kit комплект импульсного света

Микропроцессор в осветителях серии Master Pro дает возможность делать снимки со стабильной цветовой температурой, и измеряемой мощностью источника освещения, с шагом регулировки 0,1 ступени. Комплектуется дополнительно радиоресивером, который легко устанавливается в специальный слот на задней панели. Работая на частоте 2,4 ГГц, радио ресиверобеспечивает высокую скорость синхронизации.
Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00