Rekam Master Pro 1000 UM Kit комплект импульсного света

Описание

Микропроцессор в осветителях серии Master Pro дает возможность делать снимки со стабильной цветовой температурой, и измеряемой мощностью источника освещения, с шагом регулировки 0,1 ступени. Комплектуется дополнительно радиоресивером, который легко устанавливается в специальный слот на задней панели. Работая на частоте 2,4 ГГц, радио ресиверобеспечивает высокую скорость синхронизации.