Profoto D2 1000/1000 Air TTL kit (901017) комплект студийных осветителей 2 шт.

Арт. DAN-1632

Manfrotto 046MCR EXPAN - механизм подъема фона, цепь красная.

Комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм. Крепятся на металлические кронштейны. В комплекте - металлическая цепь и гирька.