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Profoto D2 1000/1000 Air TTL kit (901017) комплект студийных осветителей 2 шт.

Profoto D2 1000/1000 Air TTL kit (901017) комплект студийных осветителей 2 шт.

Profoto
Артикул: NVF-7831

Profoto D2 1000/1000 Air TTL kit (901017) – комплект студийных осветителей состоящий из двух моноблоков Profoto D2 1000 Air TTL мощностью 1000 Дж. Комплект упакован в удобную сумку для хранения и транспортировки.

Описание

Импульсный моноблок Profoto D2 1000 Air TTL мощностью 1000 Дж имеет длительностью импульса 1/63 000 с. Скорость съемки 20 импульсов в секунду. Есть также режим высокоскоростной синхронизации, что дает возможность снимать со скоростью срабатывания затвора 1/8000 секунды.

Характеристики моноблока:

  • байонет – profoto
  • время перезарядки max мощность, с – 1,2
  • время перезарядки min мощность – 0,03
  • глубина регулировки – 1/1-1/500
  • длина импульса t 0.5 с – 1/11000–1/1600
  • длина импульса t 0.5 с – 1/50000–1/1600 (Freeze Mode)
  • индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
  • охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
  • пилотный свет – галоген 300 вт/G 6,35
  • режимы работы пилотного света – выкл., любая мощность, пропорционально
  • сброс энергии – автоматический
  • синхронизация – радиосинхронизация Profoto Air TTL, световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон), синхровход
  • энергия вспышки, Дж – 1000
  • размер, см – 13х18х31
  • вес, кг – 3,4

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