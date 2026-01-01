Profoto D2 1000/1000 Air TTL kit (901017) комплект студийных осветителей 2 шт.

Импульсный моноблок Profoto D2 1000 Air TTL мощностью 1000 Дж имеет длительностью импульса 1/63 000 с. Скорость съемки 20 импульсов в секунду. Есть также режим высокоскоростной синхронизации, что дает возможность снимать со скоростью срабатывания затвора 1/8000 секунды.
Характеристики моноблока:
- байонет – profoto
- время перезарядки max мощность, с – 1,2
- время перезарядки min мощность – 0,03
- глубина регулировки – 1/1-1/500
- длина импульса t 0.5 с – 1/11000–1/1600
- длина импульса t 0.5 с – 1/50000–1/1600 (Freeze Mode)
- индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
- охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
- пилотный свет – галоген 300 вт/G 6,35
- режимы работы пилотного света – выкл., любая мощность, пропорционально
- сброс энергии – автоматический
- синхронизация – радиосинхронизация Profoto Air TTL, световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон), синхровход
- энергия вспышки, Дж – 1000
- размер, см – 13х18х31
- вес, кг – 3,4