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Profoto D1 Studio Kit 250/250 Air w/o Air Remote (901055) комплект света без синхронизатора
Profoto D1 Studio Kit 250/250 Air w/o Air Remote (901055) комплект света без синхронизатора
Profoto D1 Studio Kit 250/250 Air w/o Air Remote (901055) комплект света без синхронизатора

Profoto D1 Studio Kit 250/250 Air w/o Air Remote (901055) комплект света без синхронизатора

Profoto
Артикул: NVF-7821

Profoto D1 Studio Kit 250/250 Air w/o Air Remote (901055) – комплект света без синхронизатора на базе двух вспышек Profoto D1 250 Air. Мощность, Дж – 250 (каждая). В комплект также входят две стойки, два фотозонта и кабель синхронизации.

Описание

Предназначен для профессиональной съемки, когда требуются прочные, надежные, быстрые и стабильные студийные вспышки, пригодные для работы в фотосессиях с высокими требованиями к качеству света.

Мощность импульса точно и четко изменяется главным управляющим регулятором в пределах семи ступеней экспозиции с шагом в 1/10 ступени и контролируется на центральном дисплее. В качестве пилотного света – 300-ватная галогенная лампа. Для пилотов предусмотрены три режима эксплуатации: выключен, включен пропорционально импульсу, включен на максимум.

Рабочая часть прибора заканчивается прочным защитным стеклом, оберегающим импульсную и пилотную лампы. Но это стекло имеет и самостоятельную функцию, являясь фактически встроенным рефлектором, обеспечивающим равномерное рассеивание света на угол в 80 градусов. 

С моноблоками D1 можно без ограничения использовать всю линейку светоформирующих насадок Profoto, от софтбоксов, рефлекторов и конусов до сложных оптических насадок. Уникальность же заключается в том, что, перемещая насадку вдоль корпуса прибора, можно изменять угол рассеивания света, фокусировать его и эффективно управлять зуммированием светового потока.

Характеристики:

  • импульсная лампа – profoto flashtube d1
  • пилотная лампа – 300w, 120 v G 6,35
  • цветовая температура, К – 5600
  • регулировка мощности – 1/1-1/64
  • время перезарядки, с – 0,2-0,65
  • длительность импульса t 0.5 с – 1/1400-1/3700
  • мощность, Дж – 250
  • режим моделирующего света – on, off, prop, free
  • система охлаждения – встроенный вентилятор ,
  • тип предохранителя – 10a при 100-120v 6a, при 200-240v

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