Profoto D1 Studio Kit 1000/1000 Air w/o Air Remote (90105) комплект света без синхронизатора

Описание

Предназначен для профессиональной съемки, когда требуются прочные, надежные, быстрые и стабильные студийные вспышки, пригодные для работы в фотосессиях с высокими требованиями к качеству света.

Мощность импульса точно и четко изменяется главным управляющим регулятором в пределах семи ступеней экспозиции с шагом в 1/10 ступени и контролируется на центральном дисплее. В качестве пилотного света – 300-ватная галогенная лампа. Для пилотов предусмотрены три режима эксплуатации: выключен, включен пропорционально импульсу, включен на максимум.

Рабочая часть прибора заканчивается прочным защитным стеклом, оберегающим импульсную и пилотную лампы. Но это стекло имеет и самостоятельную функцию, являясь фактически встроенным рефлектором, обеспечивающим равномерное рассеивание света на угол в 80 градусов.

С моноблоками D1 можно без ограничения использовать всю линейку светоформирующих насадок Profoto, от софтбоксов, рефлекторов и конусов до сложных оптических насадок. Уникальность же заключается в том, что, перемещая насадку вдоль корпуса прибора, можно изменять угол рассеивания света, фокусировать его и эффективно управлять зуммированием светового потока.

Характеристики: