Profoto D1 Basic Kit 250/250 Air w/o Air Remote (901014) комплект света без синхронизатора

Начальный комплект D1 Basic Kit включает в себя два моноблока D1, упакованных в высококачественную сумку для переноски. Идеальный набор для фотографов, как комплект инструментов для моделирования света. Общая мощность, Дж – 500.
Характеристики:
- импульсная лампа – profoto flashtube d1
- пилотная лампа – 300w, 120 v G 6,35
- цветовая температура, К – 5600
- регулировка мощности – 1/1-1/64
- время перезарядки, с – 0,2-0,65
- длительность импульса t 0.5 с – 1/1400-1/3700
- мощность, Дж – 250
- режим моделирующего света – on, off, prop, free
- система охлаждения – встроенный вентилятор ,
- тип предохранителя – 10a при 100-120v 6a, при 200-240v