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Profoto D1 Basic Kit 250/250 Air w/o Air Remote (901014) комплект света без синхронизатора

Profoto D1 Basic Kit 250/250 Air w/o Air Remote (901014) комплект света без синхронизатора

Profoto
Артикул: NVF-7819

Profoto D1 Basic Kit 250/250 Air w/o Air Remote (901014) – комплект света без синхронизатора на базе двух вспышек Profoto D1 250 Air. Мощность, Дж – 250 (каждая). 

Описание

Начальный комплект D1 Basic Kit включает в себя два моноблока D1, упакованных в высококачественную сумку для переноски. Идеальный набор для фотографов, как комплект инструментов для моделирования света. Общая мощность, Дж – 500.

Характеристики:

  • импульсная лампа – profoto flashtube d1
  • пилотная лампа – 300w, 120 v G 6,35
  • цветовая температура, К – 5600
  • регулировка мощности – 1/1-1/64
  • время перезарядки, с – 0,2-0,65
  • длительность импульса t 0.5 с – 1/1400-1/3700
  • мощность, Дж – 250
  • режим моделирующего света – on, off, prop, free
  • система охлаждения – встроенный вентилятор ,
  • тип предохранителя – 10a при 100-120v 6a, при 200-240v

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