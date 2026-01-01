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Profoto B2 250 AirTTL To-Go kit (901109) комплект импульсного света
Profoto B2 250 AirTTL To-Go kit (901109) комплект импульсного света
Profoto B2 250 AirTTL To-Go kit (901109) комплект импульсного света
Profoto B2 250 AirTTL To-Go kit (901109) комплект импульсного света
Profoto B2 250 AirTTL To-Go kit (901109) комплект импульсного света

Profoto B2 250 AirTTL To-Go kit (901109) комплект импульсного света

Profoto
Артикул: NVF-7816

Profoto B2 250 AirTTL To-Go kit (901109) – комплект импульсного света с аккумуляторным генератором B2 и компактной легкой вспышкой B2.

Описание

Аккумуляторный генератор Profoto B2 250 Air – батарейный генератор мощностью 250 Дж с поддержкой системы TTL (Canon и Nikon). Используется с синхронизацией Profoto Air.

Осветительная головка ProfotoB2 Head – пилотный свет LED 9W (эквивалент 50 Вт галоген). Длина импульса до 1/15000 сек.

Аккумулятор ProfotoLi-lon Battery for B2 – одно заряда достаточно для 215 срабатываний генератора на максимальной мощности (21,6Wh/1.5Ah).

Зарядное устройство Profoto Battery Charger 2,8 A (для B1 и B2) – аккумулятор B1 заряжает за 2 часа, аккумулятор B2 - за 1 час.

А также в комплекте - удобная сумка для переноски, позволяющая носить B2 на ремне, на плече или вешать на стойку.

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