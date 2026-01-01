Profoto B10 Plus Duo 500/500 AirTTL (901168 EUR) комплект универсальных импульсных моноблоков

Мощность импульса вспышки B10 Plus составляет 500 Дж но размер их в два раза меньше чем B1X. Литиевый аккумулятор обеспечивает практически моментальную перезарядку (не более 2,5 с. при полной мощности). Аккумулятор имеет высокую емкость, полного заряда хватает на 200 импульсов на полной мощности.
B10 Plus легко используется прямо с рук, так как не нуждается в проводах. Она использует радиоуправление с поддержкой автоматического режима замера (TTL) и высокоскоростной синхронизации (HSS). Высокоскоростная синхронизация, поддерживающая выдержки до 1/35000 с, позволяет буквально замораживать движение (режим Freeze), а также использовать вспышки даже под прямым солнечным светом.
Мощный пилотный свет позволяет предварительно посмотреть на снимок и оценить, как свет и тени падают на объект. Он также полезен в качестве основного или заливающего света в условиях низкой освещенности.
Характеристики:
максимальная энергия импульса - 500 Дж
регулировка мощности, диапазон - 10 ступеней с шагом 0,1
длительность импульса:
нормальный режим - 1/390 - 1/6000 с
режим Freeze - 1/390 - 1/35000 с
цветовая температура - 5600 К
время перезарядки - 0,05 - 2,5 с
моделирующий (пилотный) свет - 2500 лм, светодиодный, 3000 - 6500К +/- 500К, CRI 90 - 96
управление моделирующим светом - пропорциональное, независимое
дистанционное управление настройками - есть, с пульта AirTTL, AirRemote или вспышки A1/A1X
синхронизация - радио 2.4 ГГц, 8 каналов, 3/6 групп (TTL/ручное управление); по световой ловушке
питание - литий-ионный аккумулятор, до 200 вспышек при полной мощности
байонет - Profoto
высокоскоростная синхронизация HSS - есть
управление TTL - есть