Profoto B10 Plus Duo 500/500 AirTTL (901168 EUR) комплект универсальных импульсных моноблоков

Описание

Мощность импульса вспышки B10 Plus составляет 500 Дж но размер их в два раза меньше чем B1X. Литиевый аккумулятор обеспечивает практически моментальную перезарядку (не более 2,5 с. при полной мощности). Аккумулятор имеет высокую емкость, полного заряда хватает на 200 импульсов на полной мощности.

B10 Plus легко используется прямо с рук, так как не нуждается в проводах. Она использует радиоуправление с поддержкой автоматического режима замера (TTL) и высокоскоростной синхронизации (HSS). Высокоскоростная синхронизация, поддерживающая выдержки до 1/35000 с, позволяет буквально замораживать движение (режим Freeze), а также использовать вспышки даже под прямым солнечным светом.

Мощный пилотный свет позволяет предварительно посмотреть на снимок и оценить, как свет и тени падают на объект. Он также полезен в качестве основного или заливающего света в условиях низкой освещенности.

Характеристики: