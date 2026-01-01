Lumifor AMATO 200 CREATIVE KIT комплект импульсных осветителей 3х200 Дж

Описание

Импульсный студийный осветитель AMATO LX-200 изготовлен в прочном корпусе из поликарбоната, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность плавно регулируется от полной до 1/8, время перезарядки составляет всего 1,2 с. Синхронизация возможна по световому/ИК сенсору, синхрокабелю с разъемом 3,5 мм либо с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно).

Поставляется с лампой-вспышкой мощностью 200 Дж, цоколь Е14, и пилотной лампой 75 Вт. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).

Технические характеристики осветителя LUMIFOR AMATO LX-200: