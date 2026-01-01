images
Lumifor AMATO 200 CREATIVE KIT комплект импульсных осветителей 3х200 Дж

Lumifor AMATO 200 CREATIVE KIT комплект импульсных осветителей 3х200 Дж

Lumifor
Артикул: OLE-1206

Lumifor AMATO 200 CREATIVE KIT – комплект на основе трех импульсных осветителей суммарной мощностью 600 Дж. В него входят три стойки с воздушными амортизаторами, зонт, шторки и два жаропрочных софтбокса, один из которых с сотами. Наличие сот и шторок значительно расширяет возможности создания различных световых рисунков, подсветки фона и т.д. Комплект подойдет для портретной, предметной и фэшн-съемки, поможет реализовать практически любые творческие замыслы. Для удобства транспортировки поставляется в удобной сумке на колесиках. Вес комплекта – 22,5 кг.

Описание

Импульсный студийный осветитель AMATO LX-200 изготовлен в прочном корпусе из поликарбоната, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность плавно регулируется от полной до 1/8, время перезарядки составляет всего 1,2 с. Синхронизация возможна по световому/ИК сенсору, синхрокабелю с разъемом 3,5 мм либо с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно).

Поставляется с лампой-вспышкой мощностью 200 Дж, цоколь Е14, и пилотной лампой 75 Вт. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).

Технические характеристики осветителя LUMIFOR AMATO LX-200:

  • рабочее напряжение, В – 220, 50 Гц
  • длительность импульса, с – 1/500
  • цветовая температура, К – 5600 +-200
  • время перезарядки, с – 1,5
  • регулировка мощности – от 1/1 до 1/8
  • защита от перегрева – есть 
  • защита от высокого напряжения – есть
  • размеры, мм – 297х125х225
  • вес, кг – 2,1

Комплектация

  • Импульсный осветитель LUMIFOR AMATO LX-200 – 3 шт.
  • Стандартный рефлектор 18 см LFB7-3 – 3 шт.
  • Сетевой кабель, 220 В – 3 шт.
  • Синхро-кабель 3,5 мм – 3 шт.
  • Софтбокс 60х60см LS-6060 UL – 1 шт.
  • Софтбокс 60х90см LS-6090UL – 1 шт.
  • Соты для софтбокса 60х90см LS-6090-5 GRID – 1 шт.
  • Зонт на просвет 91 см LUSL-91 UL – 1 шт.
  • Шторки с сотами и фильтрами LBD-2 – 1 шт.
  • Студийная стойка с воздушным амортизатором LT-2650-29AC – 2 шт.
  • Студийная стойка с воздушным амортизатором LT-2300-25AC – 1 шт.
  • Сумка на колесиках LBK-15 – 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Арт. VBR-449
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

4 850 ₽
В корзину

Видео

Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
9 мая
9 мая
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Джоэль Мейеровиц - влюбленный в цвет гений уличной фотографии
Джоэль Мейеровиц - влюбленный в цвет гений уличной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.