Lumifor AMATO 200 CREATIVE KIT комплект импульсных осветителей 3х200 Дж

Импульсный студийный осветитель AMATO LX-200 изготовлен в прочном корпусе из поликарбоната, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность плавно регулируется от полной до 1/8, время перезарядки составляет всего 1,2 с. Синхронизация возможна по световому/ИК сенсору, синхрокабелю с разъемом 3,5 мм либо с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно).
Поставляется с лампой-вспышкой мощностью 200 Дж, цоколь Е14, и пилотной лампой 75 Вт. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).
Технические характеристики осветителя LUMIFOR AMATO LX-200:
- рабочее напряжение, В – 220, 50 Гц
- длительность импульса, с – 1/500
- цветовая температура, К – 5600 +-200
- время перезарядки, с – 1,5
- регулировка мощности – от 1/1 до 1/8
- защита от перегрева – есть
- защита от высокого напряжения – есть
- размеры, мм – 297х125х225
- вес, кг – 2,1