images
Lumifor AMATO 200 CLASSIC KIT комплект импульсных осветителей 2х200 Дж.

Lumifor AMATO 200 CLASSIC KIT комплект импульсных осветителей 2х200 Дж.

Lumifor
Артикул: OLE-1204

Lumifor AMATO 200 CLASSIC KIT – комплект 2х200 Дж, создан на основе двух импульсных осветителей суммарной мощностью 400 Дж. В него входят две стойки с воздушными амортизаторами и два жаропрочных софтбокса. Комплект подойдет для небольшой студии, или для съемки в домашних условиях. Для удобства транспортировки поставляется в удобной сумке на колесиках. Вес комплекта – 18,5 кг.

Описание

Импульсный студийный осветитель AMATO LX-200 изготовлен в прочном корпусе из поликарбоната, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность плавно регулируется от полной до 1/8, время перезарядки составляет всего 1,2 с. Синхронизация возможна по световому/ИК сенсору, синхрокабелю с разъемом 3,5 мм, либо с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно).

Поставляется с лампой-вспышкой мощностью 200 Дж, цоколь Е14, и пилотной лампой 75 Вт. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).

Технические характеристики осветителя LUMIFOR AMATO LX-200:

  • рабочее напряжение, В – 220, 50 Гц
  • длительность импульса, с – 1/500
  • цветовая температура, К – 5600 +-200
  • время перезарядки, с – 1,5
  • регулировка мощности – от 1/1 до 1/8
  • защита от перегрева – есть 
  • защита от высокого напряжения – есть
  • размеры, мм – 297х125х225
  • вес, кг – 2,1

Комплектация

  • Импульсный осветитель LUMIFOR AMATO LX-200 – 2 шт.
  • Стандартный рефлектор 18 см LFB7-3 – 2 шт.
  • Сетевой кабель, 220В – 2 шт.
  • Синхро-кабель 3,5 мм – 2 шт.
  • Софтбокс 60х60 см LS-6060 UL – 2 шт.
  • Сумка на колесиках LBK-15 – 1 шт.
  • Студийная стойка с воздушным амортизатором LT-2650-29AC – 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Арт. NVF-9114
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant WT4-63 – четырехканальный радиосинхронизатор с разъемом 6,3 мм. Комплект состоит из передатчика и приемника. Синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. 

1 630 ₽
В корзину
Chris James 250 White Diffusion 1/2 фолиевый фильтр белый
Арт. NVF-1062
Chris James 250 White Diffusion 1/2 фолиевый фильтр белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину

Видео

Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Роберт Франк - выдающийся мастер документального фото
Роберт Франк - выдающийся мастер документального фото
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.