Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов

Описание

В комплект входят два моноблока Integra Plus 250 FM мощностью 250 Дж каждый, передатчик радиосигнала Strobe Wizard Plus, две алюминиевые стойки с воздушными амортизаторами Hensel 202, два зонтичных рефлектора Hensel 87, два белых зонта Master M, диаметром 82 см.

В осветителе используется пилотная лампа 300 Вт/230 В (120В).

Передатчик Strobe Wizard Plus для радиосинхронизации и радиоуправления вспышками. Устанавливается на контактный башмак. Время синхронизации (в зависимости от модели камеры) - 1/250 с для фокальных затворов и 1/800 с для лепестковых затворов. Имеет три канала и функцию "Все" (главный канал), чтобы избежать возникновения помех между рабочими группами в одной студии.

Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в сумку Softbag VII. Помимо всего комплекта полностью, она легко вмещает в себя камеру с аксессуарами, ноутбук, а также личные вещи. Прочная, вместительная сумка, которую легко перемещать, благодаря большим колесам.

Характеристики моноблока:

мощность (Дж) - 250

диафрагма (1 м, ISO 100, 1/60 с, 12" рефлектор) - f 45 8/10

пилотный свет - 300 вт/цоколь G 6,35

длительность импульса t 0,5 мин - 1/2400 с

длительность импульса t 0,5 макс. - 1/1000 с

время перезарядки (мин. мощность), с - 0,3

время перезарядки (макс. мощность), с - 1,3

диапазон мощности - 6 значений диафрагмы, регулировка шагом 1/10 ступени

режим пилотного света - вкл./выкл./полн. мощность/проп.

сетевое напряжение - 120В/60Гц и 230В/50Гц

синхронизация - штекер 6,3мм/фотоэлемент/радио

дистанционное управление - да

встроенная система freemask - да

сигнал готовности - звуковой/ оптический/ проверка вспышки

стеклянный колпак - прозрачный

импульсная лампа - 9450401

вес, кг - 2,75

размер, см - 33x15x23

Характеристики стоек: