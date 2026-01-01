images
images
images
images
images
images
images
images
Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов
Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов
Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов
Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов
Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов
Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов
Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов
Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов

Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов

Hensel
Артикул: DAN-1145

Hensel Integra Plus Primary Kit - комплект импульсного освещения на базе моноблоков Integra Plus 250 FM.

Комплект ориентирован на начинающих фотографов, подбирающих оборудование для домашней фотостудии, или фотографов, работающих на выезде.

Описание

В комплект входят два моноблока Integra Plus 250 FM мощностью 250 Дж каждый, передатчик радиосигнала Strobe Wizard Plus, две алюминиевые стойки с воздушными амортизаторами Hensel 202, два зонтичных рефлектора Hensel 87, два белых зонта Master M, диаметром 82 см. 

В осветителе используется пилотная лампа 300 Вт/230 В (120В). 

Передатчик Strobe Wizard Plus для радиосинхронизации и радиоуправления вспышками. Устанавливается на контактный башмак. Время синхронизации (в зависимости от модели камеры) - 1/250 с для фокальных затворов и 1/800 с для лепестковых затворов. Имеет три канала и функцию "Все" (главный канал), чтобы избежать возникновения помех между рабочими группами в одной студии. 

Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в сумку Softbag VII. Помимо всего комплекта полностью, она легко вмещает в себя камеру с аксессуарами, ноутбук, а также личные вещи. Прочная, вместительная сумка, которую легко перемещать, благодаря большим колесам.

Характеристики моноблока:

  • мощность (Дж) - 250
  • диафрагма (1 м, ISO 100, 1/60 с, 12" рефлектор) - f 45 8/10
  • пилотный свет - 300 вт/цоколь G 6,35
  • длительность импульса t 0,5 мин - 1/2400 с
  • длительность импульса t 0,5 макс. - 1/1000 с
  • время перезарядки (мин. мощность), с - 0,3
  • время перезарядки (макс. мощность), с - 1,3
  • диапазон мощности - 6 значений диафрагмы, регулировка шагом 1/10 ступени
  • режим пилотного света - вкл./выкл./полн. мощность/проп.
  • сетевое напряжение - 120В/60Гц и 230В/50Гц
  • синхронизация - штекер 6,3мм/фотоэлемент/радио
  • дистанционное управление - да
  • встроенная система freemask - да
  • сигнал готовности - звуковой/ оптический/ проверка вспышки
  • стеклянный колпак - прозрачный
  • импульсная лампа - 9450401
  • вес, кг - 2,75
  • размер, см - 33x15x23

Характеристики стоек:

  • минимальная высота, см - 89
  • максимальная высота, см - 205
  • максимальная нагрузка, кг - 3,5
  • вес, кг - 1,5

Комплектация

  • Integra Plus 250 FM (8814FM) - 2 шт.
  • Передатчик радиосигнала Strobe Wizard Plus (3950) - 1 шт.
  • Алюминиевые стойки Hensel (202) - 2 шт.
  • Зонтичный рефлектор Hensel (87) - 2 шт.
  • Зонт белый Master M (3180) диаметром 82 см - 2 шт.
  • Сумка Softbag VII (4201) - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

4 способа воссоздания лунного света
4 способа воссоздания лунного света
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.