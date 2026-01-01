Hensel Integra Plus Primary Kit комплект для начинающих фотографов

В комплект входят два моноблока Integra Plus 250 FM мощностью 250 Дж каждый, передатчик радиосигнала Strobe Wizard Plus, две алюминиевые стойки с воздушными амортизаторами Hensel 202, два зонтичных рефлектора Hensel 87, два белых зонта Master M, диаметром 82 см.
В осветителе используется пилотная лампа 300 Вт/230 В (120В).
Передатчик Strobe Wizard Plus для радиосинхронизации и радиоуправления вспышками. Устанавливается на контактный башмак. Время синхронизации (в зависимости от модели камеры) - 1/250 с для фокальных затворов и 1/800 с для лепестковых затворов. Имеет три канала и функцию "Все" (главный канал), чтобы избежать возникновения помех между рабочими группами в одной студии.
Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в сумку Softbag VII. Помимо всего комплекта полностью, она легко вмещает в себя камеру с аксессуарами, ноутбук, а также личные вещи. Прочная, вместительная сумка, которую легко перемещать, благодаря большим колесам.
Характеристики моноблока:
- мощность (Дж) - 250
- диафрагма (1 м, ISO 100, 1/60 с, 12" рефлектор) - f 45 8/10
- пилотный свет - 300 вт/цоколь G 6,35
- длительность импульса t 0,5 мин - 1/2400 с
- длительность импульса t 0,5 макс. - 1/1000 с
- время перезарядки (мин. мощность), с - 0,3
- время перезарядки (макс. мощность), с - 1,3
- диапазон мощности - 6 значений диафрагмы, регулировка шагом 1/10 ступени
- режим пилотного света - вкл./выкл./полн. мощность/проп.
- сетевое напряжение - 120В/60Гц и 230В/50Гц
- синхронизация - штекер 6,3мм/фотоэлемент/радио
- дистанционное управление - да
- встроенная система freemask - да
- сигнал готовности - звуковой/ оптический/ проверка вспышки
- стеклянный колпак - прозрачный
- импульсная лампа - 9450401
- вес, кг - 2,75
- размер, см - 33x15x23
Характеристики стоек:
- минимальная высота, см - 89
- максимальная высота, см - 205
- максимальная нагрузка, кг - 3,5
- вес, кг - 1,5