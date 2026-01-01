Hensel Integra Mini 300 (8370P4201) комплект студийных осветителей 2 шт.

Описание

Прибор выполнен в металлическом корпусе со встроенным наклонным держателем и зажимом для зонта. Он имеет регулируемый диапазон мощности с шагом в 1/10 ступени диафрагмы, составляющий 6 ступеней диафрагмы. Яркий пилотный галогенный свет мощностью 300 Вт. Время перезарядки от 0,25 с. до 1,3 с.

Моноблок также может похвастатся короткой длительность импульса - 1/1,800 с. и системой двойного напряжения (110В и 230 В). Диафрагма (1м, ISO 100, 1/60 с., 12" рефлектор).

Активное охлаждение осуществляется, благодаря чрезвычайно тихому вентилятору.

Для удобства хранения и транспортировки осветители упакованы в удобную сумку на колесиках.