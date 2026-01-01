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Hensel (5130005) Integra 250 Plus FM Kit cтудийного света комплект

Hensel (5130005) Integra 250 Plus FM Kit cтудийного света комплект

Hensel
Артикул: DAN-2598

Комплект cтудийного света Hensel (5130005) Integra 250 Plus FM Kit.

Комплект на базе двух моноблоков Hensel Integra 250 Plus Freemask мощностью 250 Дж каждый, двух рефлекторов, двух зонтов диаметром 82 см и двух стоек с воздушным амортизатором. Для удобства хранения и транспортировки оборудование упакованы в удобную сумку на колесиках.

Описание

Hensel (5130005) Integra 250 Plus FM Kit cтудийного света комплект

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