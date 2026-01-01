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Grifon Macroflash 110 Kit комплект импульсного света для макросъемки

Grifon
Артикул: NVF-1679

Grifon Macroflash 110 KIT – бюджетный комплект на основе двух моноблоков Falcon Eyes SS-110BJM мощностью 110 Дж каждая. Позволяет с наименьшими финансовыми затратами добиться более выразительной фотографии в макро- или предметной съемке.

Общая мощность комплекта – 220 Дж.

Описание

Наборы студийного оборудования Grifon полностью функциональны. В любом из них в магазине Фотогора можно заменить аксессуар с одного на другой, погасив лишь разницу между стоимостью аксессуаров.

Комплектация

 

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Наличие
более 10 шт

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2 440 ₽
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