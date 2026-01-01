Godox QT600II-C QTII 2xQT600II-M комплект импульсного света

Godox QT600II-M - моноблок высочайшего класса с очень краткой длительностью импульса и быстрой перезарядкой. Он снабжен встроенным радиоприемником системы Godox 2,4G Wireless X, что позволяет при использовании совместимого передатчика дистанционно управлять параметрами работы моноблока и обеспечивать синхронизацию на выдержках до 1/8000 с.
Моноблок имеет байонетное крепление Bowens, благодаря чему есть возможность использовать широчайший ассортимент осветительных насадок от различных производителей.
Характеристики:
- максимальная мощность - 600 Дж
- ведущее число (1м/100 ISO) - 76
- время готовности (100%) - 0,9 с
- регулировка мощности - с шагом 1/3 ступени
- глубина регулировки мощности - 1/128 - 1/1
- управление пилотным светом - 5% - 100%
- цифровой дисплей - да
- индикация готовности - световая/звуковая
- цветовая температура - 5600 К (±200 К)
- потребляемый ток - 220 В
- размер, см - 14x23x41
- вес, кг - 3