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Godox QT600II-C QTII 2xQT600II-M комплект импульсного света
Godox QT600II-C QTII 2xQT600II-M комплект импульсного света
Godox QT600II-C QTII 2xQT600II-M комплект импульсного света
Godox QT600II-C QTII 2xQT600II-M комплект импульсного света

Godox QT600II-C QTII 2xQT600II-M комплект импульсного света

Godox
Артикул: NVF-9574

Godox QT600II-C QTII 2xQT600II-M - комплект импульсного света на базе двух моноблоков QT600II-M.

Комплект подойдет для широкого применения в таких видах студийных фотосъемок как съемка для документов, рекламная, предметная, портретная, художественная и др.

Описание

Godox QT600II-M - моноблок высочайшего класса с очень краткой длительностью импульса и быстрой перезарядкой. Он снабжен встроенным радиоприемником системы Godox 2,4G Wireless X, что позволяет при использовании совместимого передатчика дистанционно управлять параметрами работы моноблока и обеспечивать синхронизацию на выдержках до 1/8000 с. 

Моноблок имеет байонетное крепление Bowens, благодаря чему есть возможность использовать широчайший ассортимент осветительных насадок от различных производителей.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 600 Дж
  • ведущее число (1м/100 ISO) - 76
  • время готовности (100%) - 0,9 с
  • регулировка мощности - с шагом 1/3 ступени
  • глубина регулировки мощности - 1/128 - 1/1
  • управление пилотным светом - 5% - 100%
  • цифровой дисплей - да
  • индикация готовности - световая/звуковая
  • цветовая температура - 5600 К (±200 К)
  • потребляемый ток - 220 В
  • размер, см - 14x23x41
  • вес, кг - 3

Комплектация

  • Моноблок Godox QT600II-M - 2 шт.
  • Фотостойка - 2 шт.
  • Софт-бокс 80x120 см - 1 шт.
  • Стандартный рефлектор - 1 шт.
  • Комплект шторки + соты + 4 цветных фильтра - 1 шт.
  • Белый отражающий зонт 101 см - 1 шт.
  • Радиопередатчик Godox XT-16 - 1 шт.
  • Синхрокабель - 1 шт.
  • Кофр с колесами - 1 шт.

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