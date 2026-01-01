Godox QT400II-C QTII 2xQT400II-M комплект импульсного света

Описание

Godox QT400II-M - моноблок высочайшего класса с очень краткой длительностью импульса и быстрой перезарядкой. Он снабжен встроенным радиоприемником системы Godox 2,4G Wireless X, что позволяет при использовании совместимого передатчика дистанционно управлять параметрами работы моноблока и обеспечивать синхронизацию на выдержках до 1/8000 с.

Моноблок имеет байонетное крепление Bowens, благодаря чему есть возможность использовать широчайший ассортимент осветительных насадок от различных производителей.

Характеристики: