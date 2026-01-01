Артикул: MTG-2256

Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии. Серия DPIIIV с яркой светодиодной лампой, встроенной системой беспроводного управления Godox X, быстрым временем перезарядки и совместимым с различными светоформирующими аксессуарами креплением Bowens дополняет модельный ряд студийных вспышек. DPIIIV являются высосокачественными источниками света и предназначены для свадебной, портретной, фэшн и предметной фотосъемки. Байонет Bowens.