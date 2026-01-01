Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии

- Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4G X
- Короткая длительность импульса вспышки от 1/2000 до 1/800 секунды и быстрая перезарядка, моделирующая лампа мощностью 30 Вт
- Беспроводное управление значением мощности вспышки (необходим приемник), моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также срабатыванием вспышки
- Светоловушка с функцией пропуска предварительного импульса, позволяющая синхронизироваться с камерами, работающими в автоматическом режиме
- Точное управление мощностью, 61 шаг в диапазоне от 1/64-1/1
- Моделирующая лампа мощностью 30 Вт с регулируемой яркостью
- Широко распространенное крепление Bowens позволяет использовать различные светоформирующие аксессуары для создания требуемых световых эффектов
- Установленные настройки запоминаются через 3 секунды и восстанавливаются после перезапуска.
Характеристики:
- Максимальная мощность - 800 Вт
- Ведущее число (м ISO 100) (с рефлектором) - 126
- Цветовая температура - 5600±200K
- Регулировка мощности импульса - ВЫКЛ, 4.0~10.0 (1/64~1/1)
- Моделирующая лампа - 30Вт
- Способ срабатывания - Синхрокабель, кнопка Тест, срабатывание от встроенного приемника, порт беспроводного управления
- Длительность импульса - 1/2000~1/800с
- Время перезарядки - 0.1-1с
- Размеры - Диаметр вспышки 12,5см, высота вспышки с ручкой 21,5см, длина вспышки с крышкой для лампы 41см
- Вес нетто - 2,54 кг .