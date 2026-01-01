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Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии
Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии
Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии
Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии
Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии
Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии
Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии

Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии

Godox
Артикул: MTG-2256

Godox KIT DP800IIIV вспышка студийная 800 Дж комплект для фотостудии. Серия DPIIIV с яркой светодиодной лампой, встроенной системой беспроводного управления Godox X, быстрым временем перезарядки и совместимым с различными светоформирующими аксессуарами креплением Bowens дополняет модельный ряд студийных вспышек. DPIIIV являются высосокачественными источниками света и предназначены для свадебной, портретной, фэшн и предметной фотосъемки. Байонет Bowens. 

Описание

  • Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4G X
  • Короткая длительность импульса вспышки от 1/2000 до 1/800 секунды и быстрая перезарядка, моделирующая лампа мощностью 30 Вт
  • Беспроводное управление значением мощности вспышки (необходим приемник), моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также срабатыванием вспышки
  • Светоловушка с функцией пропуска предварительного импульса, позволяющая синхронизироваться с камерами, работающими в автоматическом режиме
  • Точное управление мощностью, 61 шаг в диапазоне от 1/64-1/1
  • Моделирующая лампа мощностью 30 Вт с регулируемой яркостью
  • Широко распространенное крепление Bowens позволяет использовать различные светоформирующие аксессуары для создания требуемых световых эффектов
  • Установленные настройки запоминаются через 3 секунды и восстанавливаются после перезапуска.

Характеристики:

  • Максимальная мощность - 800 Вт
  • Ведущее число (м ISO 100) (с рефлектором) - 126
  • Цветовая температура - 5600±200K
  • Регулировка мощности импульса - ВЫКЛ, 4.0~10.0 (1/64~1/1)
  • Моделирующая лампа - 30Вт
  • Способ срабатывания - Синхрокабель, кнопка Тест, срабатывание от встроенного приемника, порт беспроводного управления
  • Длительность импульса - 1/2000~1/800с
  • Время перезарядки - 0.1-1с
  • Размеры - Диаметр вспышки 12,5см, высота вспышки с ручкой 21,5см, длина вспышки с крышкой для лампы 41см
  • Вес нетто - 2,54 кг . 

Комплектация

  • Студийная вспышка DP800IIIV 
  • Кабель питания 
  • Защитная крышка 

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