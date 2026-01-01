Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования

Помимо двух осветителей, в комплект также входит параболический софтбокс диаметром 60 см, серебристый и полупрозрачный зонт размером 85 см, а также прочный рюкзак из нейлона с внутренним размером 48x33x21 см для удобного хранения и транспортировки. Комплект будет отличным стартовым набором света для небольшой фотостудии или работы на выезде.
Характеристики:
- Энергия импульса: 300 Дж
- Цветовая температура: 5600±200 К
- Длительность импульса: от 1/220 до 1/10200 секунды
- Регулировка мощности 9 ступеней: 1/256~1/1
- Пилотная лампа, (LED): 12 Вт, 3000K~6000K±500K;
- Регулировка яркости: 1~10 шагов
- Дальность действия: 100 м
- Количество каналов связи: 1~32
- Источник питания литиевый аккумулятор: 14.4В/2600мАч
- Количество импульсов на полной мощности (от полностью заряженного аккумулятора): 320
- Охлаждение: встроенный вентилятор
- Индикатор заряда батареи: есть
- Энергосбережение автоматическое отключение: через 30 минут бездействия (приблиз.)
- Способы проводной синхронизации синхрокабель: 3,5 мм