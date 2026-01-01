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-10 %
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования

Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования

Godox
Артикул: DAN-8474

Godox AD300Pro KIT - комплект импульсного света на базе 2 моноблоков AD300Pro.

Энергия импульса - 300 Дж. Цветовая температура - 5600±200 К.

Описание

Помимо двух осветителей, в комплект также входит параболический софтбокс диаметром 60 см, серебристый и полупрозрачный зонт размером 85 см, а также прочный рюкзак из нейлона с внутренним размером 48x33x21 см для удобного хранения и транспортировки. Комплект будет отличным стартовым набором света для небольшой фотостудии или работы на выезде.

Характеристики:

  • Энергия импульса: 300 Дж
  • Цветовая температура: 5600±200 К
  • Длительность импульса: от 1/220 до 1/10200 секунды
  • Регулировка мощности 9 ступеней: 1/256~1/1
  • Пилотная лампа, (LED): 12 Вт, 3000K~6000K±500K;
  • Регулировка яркости: 1~10 шагов
  • Дальность действия: 100 м
  • Количество каналов связи: 1~32
  • Источник питания литиевый аккумулятор: 14.4В/2600мАч
  • Количество импульсов на полной мощности (от полностью заряженного аккумулятора): 320
  • Охлаждение: встроенный вентилятор
  • Индикатор заряда батареи: есть
  • Энергосбережение автоматическое отключение: через 30 минут бездействия (приблиз.)
  • Способы проводной синхронизации синхрокабель: 3,5 мм

Комплектация

  • Вспышка AD300Pro — 2 шт
  • Рюкзак CB20 — 1 шт
  • Октобокс Godox AD-S60S быстроскладной с сотами для AD300Pro — 1 шт
  • Фотозонт Godox UBL-085T 85cm просветный — 1 шт
  • Фотозонт Godox UBL-085S 85cm серебро/черный — 1 шт
  • Руководство по эксплуатации — 1 шт

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