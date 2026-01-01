Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования

Описание

Помимо двух осветителей, в комплект также входит параболический софтбокс диаметром 60 см, серебристый и полупрозрачный зонт размером 85 см, а также прочный рюкзак из нейлона с внутренним размером 48x33x21 см для удобного хранения и транспортировки. Комплект будет отличным стартовым набором света для небольшой фотостудии или работы на выезде.



Характеристики: