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Godox 300SDI-E Smart 2x300SDI комплект импульсного света

Godox 300SDI-E Smart 2x300SDI комплект импульсного света

Godox
Артикул: NVF-9575

Godox 300SDI-E Smart 2x300SDI - комплект импульсного света на базе двух моноблоков Smart 300SDI.

Комплект подойдет для широкого применения в таких видах студийных фотосъемок как съемка для документов, рекламная, предметная, портретная, художественная и др.

Описание

Бюджетный комплект из двух студийных фотовспышек. В комплекте также студийные стойки, универсальный радиосинхронизатор, транспортировочный кофр с колесами и набор аксессуаров для портретной съемки.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 300 Дж
  • ведущее число (1м/100 ISO) - 76
  • время готовности (100%) - 2 с
  • глубина регулировки мощности - 8ступеней
  • длительность импульса (t=0.5) - 1/2000 - 1/800 с
  • индикация готовности - световая/звуковая
  • цветовая температура - 5600 К (±200 К)
  • потребляемый ток - 110/220 В
  • размер, см - 20x23x11
  • вес, кг - 1,1

Комплектация

  • Моноблок Godox Smart 300SDI - 2 шт.
  • Фотостойка - 2 шт.
  • Софт-бокс 60x60 см - 1 шт.
  • Комплект шторки + соты + 4 цветных фильтра - 1 шт.
  • Серебряный отражающий зонт 84 см - 1 шт.
  • Передатчик + приемник Godox RT-16 - 1 шт.
  • Синхрокабель - 1 шт.
  • Кофр с колесами - 1 шт.

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2 930 ₽
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