Комплектация:
- FST UT-80 фотозонт просветный - 2шт.
- FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором - 2шт.
- FST LS-220 стойка студийная 220 см - 2шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST Umbrella-1 KIT комплект света зонтами.
Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST E-180 мощностью 180 Дж каждая. В комплект входят 2 просветных зонта FST UT-80 с диаметром купола 80 см в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены студийные стойки. Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов.
Комплектация:
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