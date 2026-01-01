images
FST Umbrella-1 KIT комплект света зонтами

FST Umbrella-1 KIT комплект света зонтами

FST
Артикул: DAN-8729

FST Umbrella-1 KIT комплект света зонтами.

Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST E-180 мощностью 180 Дж каждая. В комплект входят 2 просветных зонта FST UT-80 с диаметром купола 80 см в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены студийные стойки. Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов.

Описание

Комплектация:

  • FST UT-80 фотозонт просветный - 2шт.
  • FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором - 2шт.
  • FST LS-220 стойка студийная 220 см - 2шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Секретное оружие свадебного фотографа
Секретное оружие свадебного фотографа
Франтишек Дртикол
Франтишек Дртикол
Как избежать ошибок новичкам в фотографировании
Как избежать ошибок новичкам в фотографировании
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.