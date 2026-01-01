Артикул: DAN-8729

FST Umbrella-1 KIT комплект света зонтами.

Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST E-180 мощностью 180 Дж каждая. В комплект входят 2 просветных зонта FST UT-80 с диаметром купола 80 см в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены студийные стойки. Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов.

