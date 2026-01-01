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FST PRO-600 Master Kit комплект импульсного освещения

FST PRO-600 Master Kit комплект импульсного освещения

FST
Артикул: OLE-0980

FST PRO-600 Master Kit – комплект импульсного света, состоящий из трех осветителей общей мощностью 1800 Дж. Подходит для реализации множества световых схем и решения широкого круга задач. Также комплектуется тканевым фоном-хромакей зеленого цвета 3х6 м и системой установки фона. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.

Описание

Технические характеристики:

  • ведущее число – 80
  • время зарядки, с – от 0,3 до 1,5
  • напряжение синхронизации, В – 5
  • цветовая температура, К – от 5600 до -100
  • мощность, Дж – 600
  • пилотная лампа, Вт – 250
  • индикация зарядки – звуковая
  • регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
  • регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение, В – ~220-220, 50Гц

Комплектация

Комплектация:

  • FST PRO-600 вспышка студийная – 3 шт.
  • FST SB 040 80x120 софтбокс – 2 шт.
  • Visico LS-8008 стойки – 3 шт.
  • FST BD-20 комплект шторки, сота и цветные фильтры – 1 шт.
  • FST L-2802 система подвеса фона – 1 шт.
  • FST GB-36 Choromogreen – 1 шт.
  • FST L-104 сумка – 1 шт.

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