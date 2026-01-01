FST PRO-600 Master Kit комплект импульсного освещения

Технические характеристики:
- ведущее число – 80
- время зарядки, с – от 0,3 до 1,5
- напряжение синхронизации, В – 5
- цветовая температура, К – от 5600 до -100
- мощность, Дж – 600
- пилотная лампа, Вт – 250
- индикация зарядки – звуковая
- регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
- регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
- синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
- запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
- напряжение, В – ~220-220, 50Гц