FST E-180 Umbrella KIT комплект импульсного света

Описание

В комплекте два зонта FST UT-80 диаметром 80 см, на просвет и два моноблока FST E-180 суммарной мощностью 360 ДЖ. Моноблоки FST E-180 комплектуются стандартными рефлекторами Bowens (с отверстием для зонта).

Корпус осветителя изготовлен из негорючей пластмассы. Панель управления расположена сзади. Имеет тумблер "сеть", отключение ловушки для света, отключение сигнала "бипера", переключатель мощности "пилота", клавиша Test для ручной проверки работы вспышки, предохранитель, аналоговая ручка выбора силы импульса, вход джек для разъема синхронизатора диаметром 3,5 мм, фишка для питающего кабеля, индикатор готовности.

Характеристики: