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FST E-180 Umbrella KIT комплект импульсного света
FST E-180 Umbrella KIT комплект импульсного света
FST E-180 Umbrella KIT комплект импульсного света
FST E-180 Umbrella KIT комплект импульсного света
FST E-180 Umbrella KIT комплект импульсного света

FST E-180 Umbrella KIT комплект импульсного света

FST
Артикул: DAN-1109

FST E-180 Umbrella KIT - комплект импульсного света, состоящий из двух осветителей общей мощностью 360 Дж.

Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.

Описание

В комплекте два зонта FST UT-80 диаметром 80 см, на просвет и два моноблока FST E-180 суммарной мощностью 360 ДЖ. Моноблоки FST E-180 комплектуются стандартными рефлекторами Bowens (с отверстием для зонта).

Корпус осветителя изготовлен из негорючей пластмассы. Панель управления расположена сзади. Имеет тумблер "сеть", отключение ловушки для света, отключение сигнала "бипера", переключатель мощности "пилота", клавиша Test для ручной проверки работы вспышки, предохранитель, аналоговая ручка выбора силы импульса, вход джек для разъема синхронизатора диаметром 3,5 мм, фишка для питающего кабеля, индикатор готовности.

Характеристики:

  • питание - 220-240 В /50 Гц
  • тип предохранителя - 5A
  • устройства синхронизации и управления - светоловушка и синхроразъем Jack 3
  • пилотный свет - 50 Вт (max 100 Вт), плавная регулировка
  • цоколь лампы - G6.35
  • цветовая температура - 5600 ± 100K
  • регулировка мощности - плавная регулировка 1/32 до 1/1, 6 f-stop
  • время перезарядки, с - 0,2-1,5
  • длительность импульса - 1/800 - 1/1200
  • мощность, Дж - 180
  • вес, кг - 1
  • байонет - Bowens

Комплектация

  • FST E-180 вспышка студийная - 2 шт.
  • FST UT-80 зонт на просвет диаметром 80 см - 2 шт.
  • FST LS-220 стойки, высота до 220 см - 2 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.

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