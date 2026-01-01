Elinchrom ELC Pro HD 500/500 To Go (20677.2) комплект импульсного освещения

Описание

Комплект может использоваться как в студийных условиях при работе с любыми светоформирующими насадками Elinchrom, так и при работе на выезде.

Профессиональные моноблоки ELC Pro HD 1000 на которых базируется комплект, сочетают в себе передовые технологии, точность в работе и швейцарский дизайн, а качественные материалы обеспечивают долгий срок службы приборов. Перезарядка произхдит 0,6 секунды на максимальной мощности. Моноблок имеет встроенную систему полного радиоуправления, режим стробирования, синхронизации по передней или задней шторке, съемка серией до 20 кадров в секунду.

Встроенный во вспышку радиоприемник позволяет синхронизировать моноблок с камерой и управлять мощностью через радиосинхронизатор SkyPort Transmitter Speed который так же включен в комплект.

Характеристики моноблока ELC Pro HD 1000: