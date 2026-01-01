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Elinchrom ELC Pro HD 1000/1000 (20667.2) комплект импульсного освещения
Elinchrom ELC Pro HD 1000/1000 (20667.2) комплект импульсного освещения
Elinchrom ELC Pro HD 1000/1000 (20667.2) комплект импульсного освещения
Elinchrom ELC Pro HD 1000/1000 (20667.2) комплект импульсного освещения

Elinchrom ELC Pro HD 1000/1000 (20667.2) комплект импульсного освещения

Elinchrom
Артикул: NVF-9157

Elinchrom ELC Pro HD 1000/1000 (20667.2) - комплект импульсного освещения на базе импульсного света Hi End уровня.

Описание

Комплект может использоваться как в студийных условиях при работе с любыми светоформирующими насадками Elinchrom, так и при работе на выезде. 

Профессиональные моноблоки ELC Pro HD 1000 на которых базируется комплект, сочетают в себе передовые технологии, точность в работе и швейцарский дизайн, а качественные материалы обеспечивают долгий срок службы приборов. Перезарядка произхдит 1,2 секунды на максимальной мощности. Моноблок имеет встроенную систему полного радиоуправления, режим стробирования, синхронизации по передней или задней шторке. Может производить съемку серией до 20 кадров в секунду.

Встроенный во вспышку радиоприемник позволяет синхронизировать моноблок с камерой и управлять мощностью через радиосинхронизатор SkyPort Transmitter Speed который так же включен в комплект.  

Характеристики моноблока  ELC Pro HD 1000:

  • мощность, Дж - 1000
  • напряжение питания, В - multivoltage, 90-265
  • ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. - 90,8
  • диапазон регулировки, Дж - 8-1000
  • глубина регулировки мощности - 8 f-stops, шаг 1/10
  • время перезарядки min/max (230V), с - 0,05-1,2
  • длительность импульса (t=0,5), с - 1/5260
  • стабилизация напряжения - ± 0,1%
  • мощность лампы-пилота - 300 Вт GX 6.35
  • напряжения на синхроконтактах, В - 5
  • охлаждение – принудительная система охлаждения
  • габариты, см - 31,5х14х21
  • вес, кг - 2,05

Комплектация

  • Моноблок Elinchrom ELC Pro HD 1000 - 2 шт.    
  • Рефлектор Elinchrom 16 см, 90 град. - 2 шт.
  • Сетевой кабель - 2 шт.
  • Прозрачный пайрекс - 2 шт.
  • Защитный колпак для моноблока - 2 шт.
  • Импульсная лампа для моноблока Elinchrom ELC Pro HD - 2 шт.
  • Пилотная лампа 300 Вт, G6.35 - 2 шт.
  • Сумка для моноблоков Elinchrom - 1 шт.
  • Радиопередатчик Elinchrom Sky-Port Transmitter Speed - 1 шт.

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