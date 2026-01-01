Elinchrom ELB 400 Action To Go (10417,1) комплект из 1 головы

Батарейный генератор нового поколения ELB 400 сконструирован специально для работы на выезде. Легкий, но обладающий внушительной мощностью, со встроенной беспроводной синхронизацией El-Skyport обеспечивающую беспроблемную синхронизацию ELB 400 с камерой. Яркий OLED дисплей отображает подробную информацию и обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям.
Характеристики:
- энергия импульса, Дж – 424
- распределение мощности – асимметричное, 2:1
- F-stop (1 м, ISO 100, рефлектор 48 град.) c Pro головой:
- на 100% – 64,5
- на 66% – 45,8
- на 33% – 32,8
- диапазон регулировки, f-stop – 6,9
- диапазон регулировки, Дж:
- на 100% – 21-424
- на 66% выход A – 14-280
- на 33% выход B – 7-140
- диапазон регулировки – 1/1-1/32
- шаги регулировки мощности в f-stop – 1/10 до 5/10-1/1
- длительность импульса t 0,5 на максимальной мощности Pro/Action голова, с:
- выход A (100%) – 1/1200//1/2800
- выход B (33%) – 1/3000//1/5700
- выход A+B (100%) – 1/1500//1/4000
- перезарядка в режиме FAST, с:
- выход A – 0,3-1,6
- выход B – 0,17-0,7
- перезарядка в режиме ECO, с:
- выход A – 0,5-3,5
- выход B – 0,3-1,2
- цветовая температура на максимальной мощности, K – 5500
- автоматический сброс мощности – да
- стабильность уровня мощности – +/-0.5%
- режимы пилотного света – вкл., выкл., программируемый таймер, постоянный
- число вспышек от заряженной батареи на минимальной мощности, ECO/FAST режим – 6000/5500
- число вспышек от заряженной батареи на максимальной мощности, ECO/FAST режим – 350
- батарея – литий-ионная, 14,4 В, 4,1 Ач
- быстрая зарядка батареи – приблизительное время 1 ч 30 мин
- EL-Skyport (встроенный транссивер) – 20 частотных каналов, 4 группы
- напряжение синхронизатора – 5В (совместим со всеми фотокамерами)
- разъем синхронизации – 3,5 мм
- вес ELB 400 вместе с батареей, кг – 2 кг
- вес батареи, кг – 0,73