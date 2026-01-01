Elinchrom ELB 400 Action To Go (10417,1) комплект из 1 головы

Описание

Батарейный генератор нового поколения ELB 400 сконструирован специально для работы на выезде. Легкий, но обладающий внушительной мощностью, со встроенной беспроводной синхронизацией El-Skyport обеспечивающую беспроблемную синхронизацию ELB 400 с камерой. Яркий OLED дисплей отображает подробную информацию и обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям.

Характеристики: