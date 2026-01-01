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Elinchrom ELB 400 Action To Go (10417,1) комплект из 1 головы

Elinchrom ELB 400 Action To Go (10417,1) комплект из 1 головы

Elinchrom
Артикул: NVF-7674

Elinchrom ELB 400 Action To Go (10417,1) – комплект состоящий из головы Quadra Action Head и генератора ELB 400.

Описание

Батарейный генератор нового поколения ELB 400 сконструирован специально для работы на выезде. Легкий, но обладающий внушительной мощностью, со встроенной беспроводной синхронизацией El-Skyport обеспечивающую беспроблемную синхронизацию ELB 400 с камерой. Яркий OLED дисплей отображает подробную информацию и обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям.

Характеристики:

  • энергия импульса, Дж – 424
  • распределение мощности – асимметричное, 2:1
  • F-stop (1 м, ISO 100, рефлектор 48 град.) c Pro головой:
    • на 100% – 64,5
    • на 66% – 45,8
    • на 33% – 32,8
  • диапазон регулировки, f-stop – 6,9
  • диапазон регулировки, Дж:
    • на 100% – 21-424
    • на 66% выход A – 14-280
    • на 33% выход B – 7-140
  • диапазон регулировки – 1/1-1/32
  • шаги регулировки мощности в f-stop – 1/10 до 5/10-1/1
  • длительность импульса t 0,5 на максимальной мощности Pro/Action голова, с:
    • выход A (100%) – 1/1200//1/2800
    • выход B (33%) – 1/3000//1/5700
    • выход A+B (100%) – 1/1500//1/4000
  • перезарядка в режиме FAST, с:
    • выход A – 0,3-1,6
    • выход B – 0,17-0,7
  • перезарядка в режиме ECO, с:
    • выход A – 0,5-3,5
    • выход B – 0,3-1,2
  • цветовая температура на максимальной мощности, K – 5500
  • автоматический сброс мощности – да
  • стабильность уровня мощности – +/-0.5%
  • режимы пилотного света – вкл., выкл., программируемый таймер, постоянный
  • число вспышек от заряженной батареи на минимальной мощности, ECO/FAST режим – 6000/5500
  • число вспышек от заряженной батареи на максимальной мощности, ECO/FAST режим – 350
  • батарея – литий-ионная, 14,4 В, 4,1 Ач
  • быстрая зарядка батареи – приблизительное время 1 ч 30 мин
  • EL-Skyport (встроенный транссивер) – 20 частотных каналов, 4 группы
  • напряжение синхронизатора – 5В (совместим со всеми фотокамерами)
  • разъем синхронизации – 3,5 мм
  • вес ELB 400 вместе с батареей, кг – 2 кг
  • вес батареи, кг – 0,73

Комплектация

  • Генератор ELB 400 – 1 шт.
  • Голова Quadra Action Head – 1 шт.
  • Рефлектор Quadra Grid 18 см
  • Кабель для вспышки 2,5 м – 1 шт.
  • Радиосинхронизатор EL-Skyport Transmitter SPEED – 1 шт.
  • Синхрокабель PC-3.5, длина 5 м – 1 шт.
  • Сумка ProTec Location Bag – 1 шт.
  • Зарядное устройство для генератора – 1 шт.
  • Дополнительный кабель для вспышки 10 м – 1 шт.

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