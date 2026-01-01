Elinchrom ELB 1200 Hi-Sync To Go (10305) комплект на основе генератора

Комплект генератора Elinchrom ELB 400 с головой Elinchrom HS оптимизирован для использования в Hi-Sync фотографии при работе с выдержками вплоть до 1/8000 секунды. Яркий OLED дисплей отображает подробную информацию и обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям.
Характеристики:
- энергия импульса - 424 Дж
- распределение мощности - асимметричное, 2:1
- f-stop (1 м, ISO 100, рефлектор 48°) c Pro головой на 100% - 90, на 66% - 64,3, на 33% - 45,3
- диапазон регулировки - 6,9 f-stop, от полной до 1/32 мощности, с шагом в 1/1, 1/2, 1/10 f-stop
- выходная мощность, Дж - на 100% - 21-424, 66% - выход A 14-280, 33% - выход B 7-140
- длительность импульса t0.5 с HS головой, с - выход A (100%) 1/550, выход B (33%) 1/1100
- перезарядка в режиме FAST, с - выход A 0.3-1.6, выход B 0.17-0.7
- перезарядка в режиме ECO, с - выход A 0.5-3.5, выход B 0.3-1.1
- цветовая температура на максимальной мощности, K - 5500
- автоматический сброс мощности - изменения настроек корректируются автоматически
- стабильность уровня мощности - +/-0.5%
- режимы пилотного света - вкл., выкл., программируемый таймер, постоянный
- число вспышек от заряженной батареи на минимальной мощности, ECO/FAST режим - 6000/5500
- число вспышек от заряженной батареи на максимальной мощности, ECO/FAST режим - 350
- батарея - литий-ионная, 14.4В / 4.1Ач
- синхронизация - синхрокабель 3,5 мм, светоловушка, беспроводной EL-Skyport приемник с дальностью до 200 м на открытом пространстве, до 60 м в помещении
- напряжение синхронизатора - 5В
- вес ELB 400 вместе с батареей, кг - 2
- вес батарея отдельно, кг – 0,73