Elinchrom ELB 1200 Hi-Sync To Go (10305) комплект на основе генератора

Описание

Комплект генератора Elinchrom ELB 400 с головой Elinchrom HS оптимизирован для использования в Hi-Sync фотографии при работе с выдержками вплоть до 1/8000 секунды. Яркий OLED дисплей отображает подробную информацию и обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям.

Характеристики: