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Elinchrom ELB 1200 Hi-Sync To Go (10305) комплект на основе генератора

Elinchrom ELB 1200 Hi-Sync To Go (10305) комплект на основе генератора

Elinchrom
Артикул: NVF-9953

Elinchrom ELB 1200 Hi-Sync To Go (10305) - комплект на основе генератора нового поколения ELB 400.

Батарейный генератор нового поколения ELB 400 очень легкий, но обладающий мощностью, достаточной даже для того, чтобы "подавить" естественный солнечный свет. 

Описание

Комплект генератора Elinchrom ELB 400 с головой Elinchrom HS оптимизирован для использования в Hi-Sync фотографии при работе с выдержками вплоть до 1/8000 секунды. Яркий OLED дисплей отображает подробную информацию и обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям.

Характеристики:

  • энергия импульса - 424 Дж
  • распределение мощности - асимметричное, 2:1
  • f-stop (1 м, ISO 100, рефлектор 48°) c Pro головой на 100% - 90, на 66% - 64,3, на 33% - 45,3
  • диапазон регулировки - 6,9 f-stop, от полной до 1/32 мощности, с шагом в 1/1, 1/2, 1/10 f-stop
  • выходная мощность, Дж - на 100% - 21-424, 66% - выход A 14-280, 33% - выход B 7-140
  • длительность импульса t0.5 с HS головой, с - выход A (100%) 1/550, выход B (33%) 1/1100
  • перезарядка в режиме FAST, с - выход A 0.3-1.6, выход B 0.17-0.7
  • перезарядка в режиме ECO, с - выход A 0.5-3.5, выход B 0.3-1.1
  • цветовая температура на максимальной мощности, K - 5500
  • автоматический сброс мощности - изменения настроек корректируются автоматически
  • стабильность уровня мощности - +/-0.5%
  • режимы пилотного света - вкл., выкл., программируемый таймер, постоянный
  • число вспышек от заряженной батареи на минимальной мощности, ECO/FAST режим - 6000/5500
  • число вспышек от заряженной батареи на максимальной мощности, ECO/FAST режим - 350
  • батарея - литий-ионная, 14.4В / 4.1Ач
  • синхронизация - синхрокабель 3,5 мм, светоловушка, беспроводной EL-Skyport приемник с дальностью до 200 м на открытом пространстве, до 60 м в помещении
  • напряжение синхронизатора - 5В
  • вес ELB 400 вместе с батареей, кг - 2
  • вес батарея отдельно, кг – 0,73

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