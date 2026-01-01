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Elinchrom Dlite One RX Kit Softbox (20843.2) набор студийных моноблоков

Elinchrom Dlite One RX Kit Softbox (20843.2) набор студийных моноблоков

Elinchrom
Артикул: OLE-0347

Elinchrom Dlite One RX Kit Softbox – современный комплект импульсного студийного освещения на базе D-Lite RX ONE со встроенным радиомодулем фирмы Elinchrom (Швейцария). Прекрасно подходит и для начинающих, и для опытных фотографов. Комплект включает в себя стойки Elinchrom (30101) EL Stand Reg и софтбоксы Elinchrom, упакован в удобный для хранения и переноски кофр.

Описание

Разработанный на базе моноблоков D-Lite этот осветительный прибор ориентирован на начинающих фотографов, либо на фотографов, работающих на выезде. Особенностью данных бюджетных моноблоков является ультрамалый вес (0,9 кг) и размеры (19х14х19 см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6-100 Дж) с шагом в 1/10.
 
Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры WIN и Mac. Также предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов. На приборах D-Lite RX ONE могут устанавливаться почти все насадки Elinchrom, кроме софтбоксов размером более 135 см.
 
Технические характеристики:
  • мощность импульса, Дж – 100
  • питание, V – 230 
  • ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) – 32,4
  • глубина регулировки 5 ступеней, Дж – 6–100
  • время перезарядки min/max, с – 0,44–1,5 
  • длительность импульса (t=0,5), с – 1/2200 
  • мощность лампы-пилота, Вт – 100, E27
  • напряжение на синхроконтактах, V – 5 
  • радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
  • габариты, см – 19х14x19
  • вес, кг – 0,9

Комплектация

  • Моноблок D-Lite RX One (с защитным колпаком, импульсной и пилотной лампами) – 2 шт. 
  • EL-Skyport Transmitter Speed – 1 шт. 
  • Сетевой кабель – 2 шт. 
  • Синхрокабель 5 м – 1 шт. 
  • Софтбокс 66x66 см – 2 шт. 
  • Стойка 88–235 см Elinchrom (30101) EL Stand Reg – 2 шт. 
  • Штативная сумка – 1 шт. 
  • Кофр мягкий для двух моноблоков – 1 шт.

   

 

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