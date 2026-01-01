Elinchrom Dlite One RX Kit Softbox (20843.2) набор студийных моноблоков

Разработанный на базе моноблоков D-Lite этот осветительный прибор ориентирован на начинающих фотографов, либо на фотографов, работающих на выезде. Особенностью данных бюджетных моноблоков является ультрамалый вес (0,9 кг) и размеры (19х14х19 см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6-100 Дж) с шагом в 1/10.
Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры WIN и Mac. Также предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов. На приборах D-Lite RX ONE могут устанавливаться почти все насадки Elinchrom, кроме софтбоксов размером более 135 см.
Технические характеристики:
- мощность импульса, Дж – 100
- питание, V – 230
- ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) – 32,4
- глубина регулировки 5 ступеней, Дж – 6–100
- время перезарядки min/max, с – 0,44–1,5
- длительность импульса (t=0,5), с – 1/2200
- мощность лампы-пилота, Вт – 100, E27
- напряжение на синхроконтактах, V – 5
- радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
- габариты, см – 19х14x19
- вес, кг – 0,9