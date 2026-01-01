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Elinchrom Dlite One RX 3 Heads Kit (20845.3) набор из трех моноблоков

Elinchrom Dlite One RX 3 Heads Kit (20845.3) набор из трех моноблоков

Elinchrom
Артикул: OLE-0350

Elinchrom Dlite One RX 3 Heads Kit – современный комплект импульсного студийного освещения на базе трех приборов D-Lite RX ONE со встроенным радиомодулем фирмы Elinchrom (Швейцария). Прекрасно подходит для портретной, предметной и съемки животных. Комплект включает в себя стойки Elinchrom (30101) EL Stand Reg, зонты и софтбокс Elinchrom. Для удобства хранения и транспортировки оборудование упаковано в удобный кофр.

Описание

Очередное усовершенствование своих приборов фирмой Elinchrom, привело к созданию нового моноблока ONE. Разработанный на базе моноблоков D-Lite, этот осветительный прибор ориентирован на начинающих фотографов, либо на фотографов, работающих на выезде. Особенностью данных бюджетных моноблоков является ультрамалый вес (0,9 кг) и размеры (19х14х19 см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6-100 Дж) с шагом в 1/10.
Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры WIN и Mac. Так же предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов. На приборах D-Lite RX ONE могут устанавливаться почти все насадки Elinchrom, кроме софтбоксов размером более 135 см.
 
Технические характеристики:
  • мощность импульса, Дж – 100
  • питание, V – 230 
  • ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) – 32,4
  • глубина регулировки 5 ступеней, Дж – 6-100
  • время перезарядки min/max, с – 0,44–1,5 
  • длительность импульса (t=0,5), с – 1/2200 
  • мощность лампы-пилота, Вт – 100, E27
  • напряжение на синхроконтактах, V – 5 
  • радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
  • габариты, см – 19х14x19
  • вес, кг – 0,9

Комплектация

  • Моноблок D-Lite RX One (с защитным колпаком, импульсной и пилотной лампами) – 3 шт.
  • EL-Skyport Transmitter Speed – 1 шт. 
  • Сетевой кабель – 3 шт. 
  • Синхрокабель 5 м – 1 шт. 
  • Зонт полупрозрачный 83 см – 1 шт. 
  • Зонт серебро 83 см – 1 шт. 
  • Софтбокс 66х66 см – 1 шт. 
  • Стойка 88–235 см Elinchrom (30101) EL Stand Reg – 3 шт. 
  • Штативная сумка – 1 шт. 
  • Кофр мягкий для двух моноблоков – 1 шт.

   

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