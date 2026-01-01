Raylab Macro-3 UU KIT комплект постоянного света

Описание

Raylab Macro-3 UU KIT – удобный комплект для студийной съемки с постоянным освещением, включающий все необходимые принадлежности.

Комплект постоянного света отлично подходит для новичков и непрофессиональных фотографов, поскольку позволяет без лишних усилий правильно оценивать рисунок освещения.

Raylab Macro-3 UU Kit – превосходное решение для макро- и предметной съемки, особенно для съемки ювелирных украшений и предметов с отражающими поверхностями, когда фотографу необходимо «ловить» блики. Одновременное использование трех источников дает бестеневое освещение, что позволяет с удобством осуществлять съемку для печатных каталогов или интернет-магазинов. Для удобства съемки комплект рекомендуется использовать вместе с фотобоксом или предметным столиком. Комплект рассчитан на установку галогенных ламп с патроном E27 (в комплект не входят), при этом могут использоваться как стандартные лампы 250 Вт Raylab RLB-250W E27, так и лампы повышенной мощности Raylab RLB-500 E27. Для установки осветителей в комплект входят три надежные, устойчивые стойки RT-1800-L и три патрона RLH-2. Для ограничения светового потока, излучаемого лампами, в комплекте предусмотрены три стандартных рефлектора RFM-12. Также в комплекте имеются два белых просветных зонта RUSL-84, обеспечивающих естественный для глаз полумягкий рассеянный свет, который может служить и заполняющим, и рисующим.

Отличительными чертами входящих в комплект принадлежностей являются простота и долговечность в эксплуатации, надежность конструкции и высокое качество изготовления.