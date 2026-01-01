Proaim Camtree 2x1000pc LED Shine комплект светодиодного освещения для фото- и видеосъемки

Описание

Особенностью данного комплекта является высокая степень эффективности. Прибор Proaim Camtree 1000pc LED Shine потребляет не больше 50 Вт, гарантируя при этом светоотдачу, которая эквивалентна лампе накаливания на 1000 Вт. Длина луча – 3659 lx. Наличие шторок регулирует угол падения света.

Питание осуществляется от адаптера переменного тока, а также возможна работа от аккумулятора с V-образным креплением для аккумуляторов на 12–15 В. Панель оснащена внешним разъемом для подключения источника тока 14,8–15 В. С помощью диммера можно плавно изменять затемненность от 100% до 0% с незначительным изменением цвета. Дневной свет имеет цветовую температуру 5600 K, при использовании диммера – 4000-7200 K.

Возможно использование трех разных светофильтров с целью воспроизведения разнообразных световых и цветовых эффектов.

Панели крепятся на складной двухсекционный штатив.

Срок службы светодиодов – около 50 000 часов.

Технические характеристики: