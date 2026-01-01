Proaim Camtree 1000pc LED Shine комплект светодиодного освещения для фото- и видеосъемки

Особенностью данного комплекта является высокая степень эффективности. Прибор потребляет не больше 50 Вт, гарантируя при этом светоотдачу, которая эквивалентна лампе накаливания на 1000 Вт. Длина луча – 3659 lx. Наличие шторок регулирует угол падения света.

Питание осуществляется от адаптера переменного тока, а также возможна работа от аккумулятора с V-образным креплением для аккумуляторов на 12–15 В. Панель оснащена внешним разъемом для подключения источника тока 14,8–15 В. С помощью диммера можно плавно изменять затемненность от 100% до 0% с незначительным изменением цвета. Дневной свет имеет цветовую температуру 5600 K, при использовании диммера – 4000-7200 K.

Возможно использование трех разных светофильтров с целью воспроизведения разнообразных световых и цветовых эффектов.

Панели крепятся на складной двухсекционный штатив.

Срок службы светодиодов – около 50 000 часов.

Технические характеристики: