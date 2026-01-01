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Proaim Camtree 1000pc LED Shine комплект светодиодного освещения для фото- и видеосъемки

Proaim Camtree 1000pc LED Shine комплект светодиодного освещения для фото- и видеосъемки

Proaim
Артикул: OLE-0233

Proaim Camtree 1000pc LED Shine – комплект постоянного света на основе LED-осветителя для студийной фото- и видеосъемки на 1000 светодиодах. Панель создает мощный световой поток, расходуя при этом мало электроэнергии. Практически не нагревается и создает единый, хороший рассеянный или направленный свет.

Описание

Особенностью данного комплекта является высокая степень эффективности. Прибор потребляет не больше 50 Вт, гарантируя при этом светоотдачу, которая эквивалентна лампе накаливания на 1000 Вт. Длина луча – 3659 lx. Наличие шторок регулирует угол падения света.

Питание осуществляется от адаптера переменного тока, а также возможна работа от аккумулятора с V-образным креплением для аккумуляторов на 12–15 В. Панель оснащена внешним разъемом для подключения источника тока 14,8–15 В. С помощью диммера можно плавно изменять затемненность от 100% до 0% с незначительным изменением цвета. Дневной свет имеет цветовую температуру 5600 K, при использовании диммера – 4000-7200 K.

Возможно использование трех разных светофильтров с целью воспроизведения разнообразных световых и цветовых эффектов.

Панели крепятся на складной двухсекционный штатив.

Срок службы светодиодов – около 50 000 часов.

Технические характеристики:

  • толщина фильтра, мм – 5
  • диапазон температур, С – от -20 – до +80
  • количество светодиодов LED – 1000 шт.
  • угол освещения, град. – 45
  • габариты, см – 30,48x30,48x4,8
  • вес, г – 2,29
  • габариты упаковки, см – 47х43х15
  • вес штатива, кг – 1,6
  • внешний разъем для подключения источника постоянного тока – 14,8-15 V
  • адаптер переменного тока – 100-240 V

Комплектация

  • Светодиодная панель на 1000 светодиодов с V-образным креплением аккумулятора и шторками – 2 шт.
  • Двухсекционный штатив – 1 шт.
  • Набор из трех светофильтров – 1 комплект.
  • Универсальный адаптер – 1 шт.
  • Переходник переменного тока – 1 шт.
  • Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.

 

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