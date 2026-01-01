images
images
images
images
images
Nanlite PavoTube 30C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 122 см
Nanlite PavoTube 30C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 122 см
Nanlite PavoTube 30C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 122 см
Nanlite PavoTube 30C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 122 см
Nanlite PavoTube 30C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 122 см

Nanlite PavoTube 30C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 122 см

Nanlite
Артикул: DAN-8901

Комплект Nanlite PavoTube 30C KIT 2 - осветительный прибор, состоящий из двух светодиодных трубок с регулировкой яркости от 0 до 100% с максимальной освещенностью 2850 люмен (1218 Lux на расстоянии 1 м от двух трубок - при 5600K). Имеет полный спектр RGB и предварительно запрограммированные специальные световые эффекты.

Описание

В осветителе Nanlite PavoTube 30C цветовая температура регулируется от 6500 до 2700K. Индекс цветопередачи CRI составляет 98, а TLCI – 95. В спектре RGB предоставляется выбор из более чем 360 статических цветов, которые можно циклически переключать с выбранной скоростью.
PavoTube 30C совместим с большинством аксессуаров системы T12, двумя установочными отверстиями с резьбой 1/4 дюйма и мощными магнитами для установки.
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения. Одним нажатием кнопки можно имитировать 6 различных практических световых эффектов: автомобиля службы экстренной помощи (полицейский автомобиль), пламя (свет свечи), грозу, сигнал SOS.
Каждый из специальных эффектов имеет множество различных настроек.  ЖК-панель показывает какие именно настройки используются. 
Простая и информативная панель управления расположена на одном конце световой трубки. Встроенное радиоуправление 2,4 ГГц и функция «ведущего / ведомого», упрощает управление приборами и позволяет без дополнительных настроек добавлять или удалять приборы в световой схеме. 
PavoTube 30C идеально приспособлена для использования в студии или на выезде. Может работать от прилагаемого адаптера переменного тока, а также имеет встроенную батарею 2200 мАч для использования там, где нет источника питания от сети. Поставляется в мягком футляре для переноски со всеми необходимыми аксессуарами, включая монтажные зажимы для крепления светильника к штативу или стене. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Карл Блоссфельд (©Karl Blossfeldt)
Карл Блоссфельд (©Karl Blossfeldt)
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.