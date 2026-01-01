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Nanlite PavoTube 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см

Nanlite PavoTube 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см

Nanlite
Артикул: DAN-8899

Комплект Nanlite PavoTube 15C KIT 2 - осветительный прибор из двух светодиодных трубок с регулировкой яркости от 0 до 100% с максимальной освещенностью 1400 люмен от каждой трубки (635 люкс от двух трубок на расстоянии 1 м - при 5600K), полный спектр RGB и предварительно запрограммированные специальные световые эффекты.


Описание

Цветовая температура осветителя регулируется от 6500 до 2700K. Индекс цветопередачи CRI составляет 98, а TLCI – 95. В спектре RGB предоставляется выбор из более чем 360 статических цветов, которые можно циклически переключать с выбранной скоростью.

PavoTube 15C совместим с большинством аксессуаров системы T12, двумя установочными отверстиями с резьбой 1/4 дюйма и мощными магнитами для установки в любом месте.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки можно имитировать 6 различных световых эффектов: автомобиля службы экстренной помощи (полицейский автомобиль), пламя (свет свечи), грозу, сигнал SOS.

Каждый из специальных эффектов имеет множество настроек, которые помогут создать именно тот эффект, который нужен.

Простая и информативная панель управления расположена на одном конце световой трубки. Встроенное радиоуправление 2,4 ГГц и функция «ведущего / ведомого», упрощает управление приборами и позволяет без дополнительных настроек добавлять или удалять приборы в световой схеме.

PavoTube 15C идеально приспособлена для использования в студии или на выезде. Может работать от прилагаемого адаптера переменного тока, а также имеет встроенную батарею 2200 мАч для использования там, где нет источника питания от сети. Поставляется в мягком футляре для переноски со всеми необходимыми аксессуарами, включая монтажные зажимы для крепления светильника к штативу или стене.

Цветопередача индекс CRI - свыше 95

Цветопередача индекс TLCI - свыше 95

Цветовая температура - 2700-6500K

Световой поток при 3200К - 1350

Световой поток при 5600К - 1400

Угол рассеивания света - 180 град.

Регулировка - 0-100%

Управление по DMX - нет

Управление по радиоканалам - Nanlite RC-1 Remote Control

Встроенный аккумулятор - 3.7V/2200mA

Время работы:

100% - 2,2 час.

50% - 4 час.

10% - 5 час.

Размеры прибора - 77 х 3,9 см

Вес прибора - 0,8 кг

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