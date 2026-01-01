images
Lumifor MIRA LFL-932 SR KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт

Lumifor MIRA LFL-932 SR KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт

Lumifor
Артикул: OLE-1346

Lumifor MIRA LFL-932 SR KIT – комплект постоянного света на основе флуоресцентных ламп. Состоит из стойки LT-2650-29AC, осветительного прибора LFL-932 с девятью лампами, рефлектора и софтбокса LS-80100 UL. Суммарная мощность – 288 Вт. Комплект подойдет для портретной и предметной съемки, фото для каталогов и съемки видеороликов. Вес комплекта, кг – 4.

Описание

Суммарная мощность осветителей – 288 Вт. Прибор обладает низким энергопотреблением. Его мощность можно менять с помощью включения (или отключения) ламп на задней панели. Мягкое рассеянное освещение без ненужного нагрева по достоинству оценят профессионалы и любители.

Комплектация

  • Осветитель LUMIFOR MIRA LFL-932 (220 В, 50 Гц) – 1 шт.
  • Флуоресцентная лампа LLBFL-32W – 9 шт.
  • Рефлектор 17 дюймов (43 см) – 1 шт.
  • Софтбокс 80х100 см LS-80100UL – 1 шт.
  • Студийная стойка с воздушным амортизатором LT-2650-29AC – 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
  • Гарантийный талон – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean Field фон тканевый хромакей двухсторонний сине-зеленый 240х700 см
Арт. FTR-1510
GreenBean Field фон тканевый хромакей двухсторонний сине-зеленый 240х700 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

GreenBean Field – тканевый фон двухсторонний хромакей зеленого/синего цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер 2,4х7 метров. Стойки в комплект не входят, их необходимо приобрести отдельно. Плотность ткани - ок.300 г/м²

-10 %6 660 ₽
5 990 ₽
В корзину
Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый
Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый
Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый
Арт. FTR-727
Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage (71-12) Deep Yellow, известного американского бренда Savage, имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину

Видео

Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Роджер Дикинс – живая легенда кинематографа
Роджер Дикинс – живая легенда кинематографа
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.