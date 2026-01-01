Lumifor MIRA LFL-932 SR KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт

Суммарная мощность осветителей – 288 Вт. Прибор обладает низким энергопотреблением. Его мощность можно менять с помощью включения (или отключения) ламп на задней панели. Мягкое рассеянное освещение без ненужного нагрева по достоинству оценят профессионалы и любители.
GreenBean Field – тканевый фон двухсторонний хромакей зеленого/синего цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер 2,4х7 метров. Стойки в комплект не входят, их необходимо приобрести отдельно. Плотность ткани - ок.300 г/м²