Lumifor MACRO-1500-3UU KIT комплект галогенных осветителей 3х500 Вт

Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor MACRO-1500-3UU KIT – комплект постоянного света на основе трех галогенных осветителей по 500 Вт, трех стоек и двух зонтов на просвет. Идеально подойдет для макро- и предметной съемки, а также для съемки видео. Простое, интуитивно понятное управление и широкие возможности комбинирования позволяют пользоваться данным комплектом начинающим фотографам и продвинутым пользователям. Общая суммарная мощность комплекта – 1500 Вт. Вес комплекта, кг – 10,5.
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Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.
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