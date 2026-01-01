Lumifor MACRO-1500-3UU KIT комплект галогенных осветителей 3х500 Вт

Артикул: OLE-1200

Lumifor MACRO-1500-3UU KIT – комплект постоянного света на основе трех галогенных осветителей по 500 Вт, трех стоек и двух зонтов на просвет. Идеально подойдет для макро- и предметной съемки, а также для съемки видео. Простое, интуитивно понятное управление и широкие возможности комбинирования позволяют пользоваться данным комплектом начинающим фотографам и продвинутым пользователям. Общая суммарная мощность комплекта – 1500 Вт. Вес комплекта, кг – 10,5.