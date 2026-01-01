Nanlite PavoTube 30C-KIT 4 RGBWW комплект светодиодных трубок 122 см

Описание

Цветовая температура регулируется от 6500 до 2700K. Индекс цветопередачи CRI составляет 98, TLCI – 95. В спектре RGB предоставляется выбор из более чем 360 статических цветов, которые можно циклически переключать с выбранной скоростью.

Прибор совместим с большинством аксессуаров системы T12. Имеет два установочных отверстия с резьбой 1/4 дюйма и мощные магниты для установки практически в любом месте.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения. Можно имитировать 6 различных световых эффектов: автомобиля службы экстренной помощи (полицейский автомобиль), пламя (свет свечи), грозу, сигнал SOS.

Простая и информативная панель управления расположена на одном конце световой трубки. Встроенное радиоуправление 2,4 ГГц и функция «ведущего / ведомого», упрощает управление приборами и позволяет без дополнительных настроек добавлять или удалять приборы в световой схеме. Может работать от прилагаемого адаптера переменного тока, а также имеет встроенную батарею 2200 мАч для использования там, где нет источника питания от сети. Поставляется в мягком футляре для переноски со всеми необходимыми аксессуарами, включая монтажные зажимы для крепления светильника к штативу или стене.



