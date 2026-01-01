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Grifon VB-224 SS комплект начинающего видеоблогера с фоном и двумя софтбоксами

Grifon VB-224 SS комплект начинающего видеоблогера с фоном и двумя софтбоксами

Grifon
Артикул: NVF-2958

Grifon VB-224 SS – специально разработанный универсальный комплект для начинающего видеоблогера. Комплект на основе флуоресцентных ламп, поэтому может быть использован также для фотосъемки с фотобоксами и предметными столами. В комплектацию входят удобные стойки без амортизации, максимальной высотой 2 м, два легких ультракомпактных прямоугольных софтбокса и хромакейный нетканый фон зеленого цвета.

Описание

Флуоресцентные лампы 28W с цоколем E27 имеют цветовую температуру 5600K и устанавливаются в патрон, который на задней панели имеет управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно.

Софтбоксы без байонета. Установка осуществляется непосредственно в патрон без переходников.

Нетканый фон размером 1,6х2,1 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

Технические характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8

 

Комплектация

  • Люминесентные лампы 28W или 26W – 8 шт.
  • Стойка студийная 200 см – 2 шт.
  • Патрон для ламп на 4 цоколя – 2 шт.
  • Софтбокс SB5070arn (50х70 см) – 2 шт.
  • Нетканый фон 1,6х2,1 м – зеленый.

    

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