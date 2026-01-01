Grifon VB-224 SS комплект начинающего видеоблогера с фоном и двумя софтбоксами

Описание

Флуоресцентные лампы 28W с цоколем E27 имеют цветовую температуру 5600K и устанавливаются в патрон, который на задней панели имеет управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно.

Софтбоксы без байонета. Установка осуществляется непосредственно в патрон без переходников.

Нетканый фон размером 1,6х2,1 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде.