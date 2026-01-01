Характеристики:
- тип лампы – диодная
- мощность, Вт - 375
- цветовая температура, К - 5500
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST LED-35II - комплект постоянного света. Комплект постоянного света на базе осветителя мощностью 35 Вт. Цветовая температура 3200-5500 К. В осветителе используется светодиодная лампа FST LED 35 которая при работе практически не нагревается. Подходит для фото- и видеосъемки.
Характеристики:
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Fotokvant SM-CL1 - держатель для смартфона черный. Раздвижной механизм от 55 до 85 мм на пружинах для смартфонов. Предназначен для установки смартфонов на штативы, селфи-палки, моноподы и другие аксессуары с резьбой 1/4 дюйма.
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Savage (1-86) WIDETONE SUPER WHITE CAR SIZE - фон бумажный 2,18x11 м белоснежный.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.
Размер фона - 2,18x11 м. Цвет - белый.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
Тканевый однотонный черный фон Fotokvant BG-3030 Black, размер - 2,9x3 м.
Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны.
Fotokvant Clapper-1 - хлопушка для кино- и видеосъемки белая с русским текстом. Размер полотна с информацией - 20х30 см. Вес - 450 г. Для беспроблемного использования хлопуки, используйте только маркеры на меловой основе Fotokvant.
Незаменимый инструмент на любой съемочной площадке для синхронизации звука и видео. Хлопушка позволяет точно совместить дорожку с микрофона и кадры с камеры на этапе монтажа, а также маркировать дубли.
Fotokvant PEN-Red – легкостираемый карандаш для хлопушки красный, ширина рисуемой линии 2 мм.
Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность на протяжении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!