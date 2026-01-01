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FST LED-35II комплект постоянного света
FST LED-35II комплект постоянного света
FST LED-35II комплект постоянного света

FST LED-35II комплект постоянного света

FST
Артикул: DAN-1006

FST LED-35II - комплект постоянного света. Комплект постоянного света на базе осветителя мощностью 35 Вт. Цветовая температура 3200-5500 К. В осветителе используется светодиодная лампа FST LED 35 которая при работе практически не нагревается. Подходит для фото- и видеосъемки.

Описание

Характеристики:

  • тип лампы – диодная
  • мощность, Вт - 375
  • цветовая температура, К - 5500

Комплектация

  • Лампа FST L-E27-LED35 Вт - 1 шт.
  • Патрон FST FLH - 1 шт.
  • Стойка FST LS-210 см - 1 шт.

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